Le président Luong Cuong formule ses vœux du Têt à Kien Giang

Le président de la République, Luong Cuong, présente ses vœux de Nouvel An aux unités des forces armées de la ville de Phu Quoc. Photo : VNA

À l'occasion du Nouvel An 2025 et à l'approche du Têt traditionnel, le président de la République, Luong Cuong, est allé adresser ses meilleurs vœux à l’organisation du Parti, à l’administration et à la population de la province de Kiên Giang, dans le delta du Mékong.

Lors d’une rencontre avec les autorités locales à Phu Quoc, le président a salué les résultats obtenus par la province en 2024, dont une croissance économique de 7,5 % (au 4e rang dans le delta du Mékong), un taux de pauvreté multidimensionnelle de 0,99%, 100 % des communes répondant aux normes de la Nouvelle Ruralité.

Le président a souligné le rôle stratégique de Kiên Giang, en particulier celui de Phu Quoc - la plus grande île du pays. Située à la porte sud-ouest du Vietnam, cette île possède des atouts exceptionnels en ressources marines et écologiques, tout en occupant une position clé pour la défense, la sécurité et les affaires étrangères.

Luong Cuong a exhorté les autorités locales à développer les acquis et à remédier aux insuffisances de 2024, à mener à bien les tâches de 2025. Il a insisté sur la nécessité de chercher à continuer à améliorer la vie matérielle et spirituelle de la population, d’organiser avec succès les Congrès du Parti à tous les niveaux, notamment le 12e Congrès provincial du Parti (mandat 2025-2030).

S’agissant de la Planification de Phu Quoc pour 2040, récemment approuvée par le gouvernement, le président a souligné l’importance d’un développement conforme à la Planification afin de faire de cette île un paradis touristique et de villégiature. Il a également rappelé que Phu Quoc accueillerait des événements majeurs en 2027, dont le forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

À l’occasion du Nouvel An et des préparatifs du printemps de l’année du Serpent, Luong Cuong a adressé ses vœux de paix, de prospérité et de nouveaux succès aux autorités et à la population de la province de Kiên Giang, de Phu Quoc en particulier.

Durant son séjour, le président est allé offrir des cadeaux du Têt à des familles méritantes et des travailleurs de Phu Quoc. En outre, il a déposé une gerbe de fleurs devant la statue de l’Oncle Ho sur la place Ho Chi Minh à Phu Quoc. Le même jour, il a rendu visite et présenté ses vœux de Nouvel An aux unités des forces armées dans cette ville.- VNA/VI