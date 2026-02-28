Le président Luong Cuong évalue le travail du Bureau du président et fixe les priorités à venir

Lors de la réunion. Photo : VNA

Dans l’après-midi du 27 février, au Palais présidentiel, le président de la République, Luong Cuong, a présidé une réunion de travail périodique avec le Bureau du président de la République. Cette séance avait pour objectif d’évaluer les performances récentes et de définir les orientations stratégiques pour la période à venir.



Le rapport présenté par un responsable du Bureau du président a mis en lumière l’intense activité menée en février 2026, un mois marqué par les célébrations du Nouvel An lunaire. Malgré cette charge de travail exceptionnelle, les missions ont été menées de manière rigoureuse sous la direction étroite des dirigeants de l’État. Le Bureau a fait preuve d’un grand professionnalisme dans l’organisation des activités intérieures et extérieures, assurant un travail de conseil, de coordination et de synthèse efficace, sécurisé et harmonieux.

Concrètement, le Bureau a assisté les dirigeants dans l'accomplissement de leurs prérogatives constitutionnelles et des missions confiées par le Bureau politique et le Secrétariat du Parti. Les activités ont inclus la participation aux réunions, les visites dans les localités ainsi que le lancement de la Fête de la plantation d'arbres à Lao Cai. Une attention particulière a été portée aux préparatifs des élections des députés à la 16e législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031. Parallèlement, le Bureau a traité avec diligence les dossiers relatifs aux traités internationaux, à la nationalité, aux distinctions honorifiques, ainsi qu’aux questions de justice, de défense et de sécurité nationale.