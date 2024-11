Le président Luong Cuong et son homologue chilien Gabriel Boric rencontrent la presse. Photo : VNA

La visite officielle du président vietnamien Luong Cuong revêt une signification particulièrement importante, étant la première visite au Chili au niveau du chef d'État vietnamien au cours des 15 dernières années.

C’est ce qu’a estimé le président chilien Gabriel Boric Font lors d’une rencontre avec la presse après l’entretien avec son homologue vietnamien. Il s’est déclaré convaincu que cette visite créerait une motivation puissante pour approfondir davantage l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays.

Le président chilien a annoncé que les deux parties avaient approuvé une Déclaration commune et signé un certain nombre d'accords de coopération dans les domaines de la défense, de l'agriculture et de la culture pour consolider et approfondir davantage le partenariat global entre les deux pays.

Selon le dirigeant chilien, après l'entrée en vigueur officielle de l'Accord de libre-échange entre les deux pays il y a 10 ans, la coopération économique et commerciale bilatérale n'a cessé de croître de manière durable. Le Vietnam est désormais l'un des principaux partenaires commerciaux du Chili au sein de l'ASEAN et un pont pour aider le Chili à accéder au marché asiatique, tandis que le Chili est également l'un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Amérique latine.

Gabriel Boric a déclaré qu'il avait eu un entretien ouvert et franc avec le dirigeant vietnamien sur les domaines de coopération bilatérale ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux pays ont convenu de soutenir le multilatéralisme et la résolution des désaccords internationaux par des moyens pacifiques, de continuer à coopérer étroitement et à toujours se soutenir mutuellement dans les organisations et forums internationaux.

Pour sa part, le président Luong Cuong a déclaré que cette visite visait à affirmer que le Vietnam valorisait et souhaitait promouvoir davantage le partenariat global avec le Chili, l'un de ses partenaires les plus importants dans la région de l'Amérique latine.

Le chef de l’État vietnamien a annoncé que les deux parties avaient adopté une Déclaration commune visant à approfondir davantage les relations globales Vietnam-Chili. Les deux parties ont également signé un certain nombre de documents de coopération dans les domaines de l'exportation, de l'agriculture, de la défense et de la coopération décentralisée. Elles ont échangé et négocié des documents de coopération dans d'autres domaines importants. Ils ont convenu de continuer à promouvoir l'expansion de la coopération et l'échange d'expériences dans des domaines qui peuvent se compléter tels que la protection de l'environnement, la réponse au changement climatique, la croissance verte et durable, la transformation des produits agricoles, l’exploitation minière, l’innovation.

Luong Cuong et Gabriel Boric ont convenu d'estimer que le partenariat global entre le Vietnam et le Chili ces derniers temps avait évolué de manière très positive. Bien que les relations économiques et commerciales bilatérales se soient fortement développées après 10 ans de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange bilatéral, il existe encore beaucoup de potentiel et d'opportunités de développement ultérieur.

Les deux dirigeants se sont déclarées soutenir la position visant à résoudre les désaccords et différends internationaux par des moyens pacifiques sur la base du respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. Sur cette base, les deux dirigeants se sont accordés pour continuer la consultation, la coordination et le soutien mutuel au sein des organisations et forums internationaux multilatéraux afin de protéger conjointement les intérêts et de renforcer la position de chaque pays.

Luong Cuong a adressé ses sincères remerciements au président Gabriel Boric, au gouvernement et au peuple chiliens pour leurs sentiments de solidarité et d'amitié et leur soutien précieux au peuple vietnamien dans la cause de libération nationale d’hier ainsi que dans le processus d’édification et de développement du pays d’aujourd'hui. À cette occasion, il a respectueusement invité le président Gabriel Boric à se rendre au Vietnam au moment opportun. - VNA/VI