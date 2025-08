Le président Luong Cuong entame des visites d'État en Égypte et en Angola

Le matin du 3 août, le président de la République, Luong Cuong, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang, a quitté Hanoï pour effectuer des visites d'État en Égypte et en Angola du 3 au 9 août, à l'invitation du président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, et de son épouse, ainsi que du président angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço, et de son épouse.

Les visites du président Luong Cuong constituent des événements politiques et diplomatiques majeurs et revêtent des significations particulières, manifestant la volonté de créer des percées, d'élever le niveau des relations bilatérales, de consolider la confiance politique et d’approfondir les liens d'amitié traditionnels. Elles visent également à créer une dynamique et à ouvrir une nouvelle phase de coopération renforcée, notamment en matière économique et commerciale entre le Vietnam, l'Égypte, l'Angola et d'autres pays africains.

L'Égypte et l'Angola occupent des positions importantes et font partie des économies majeures en Afrique. L'Égypte bénéficie d'une position géostratégique particulièrement importante, étant l'un des pays les plus influents du Moyen-Orient, d'Afrique et du monde arabe, et abritant le siège de la Ligue arabe. L'Angola assure actuellement la présidence de l'Union africaine, regroupant 54 pays membres, qui constitue une voix importante au sein des Nations Unies et d’autres forums multilatéraux.

Ces visites du président vietnamien réaffirment les relations loyales et solides forgées lors des luttes pour l'indépendance nationale. Elles offrent également l'occasion au Vietnam, à l'Égypte et à l'Angola d’échanger sur les orientations et les mesures destinées à porter leurs relations à un niveau supérieur, de manière plus substantielle, efficace et durable, répondant aux besoins de développement et d’intégration internationale de chaque pays.-VNA/VI