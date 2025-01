Le président Luong Cuong effectue une visite de Têt aux populations de Pa Tan, Lai Chau

Le président Luong Cuong à Pa Tan, Lai Chau. Photo : VNA

Le président Luong Cuong a rendu visite le 9 janvier à l'organisation du Parti, à l'autorité, aux populations et aux forces armées de la commune de Pa Tan, district de Sin Ho, province de Lai Chau (Nord) et a adressé ses vœux du Nouvel An lunaire (Têt).

Il a offert des cadeaux aux familles bénéficiaires de la politique locale et aux ménages pauvres, dans le cadre du programme « Le printemps dans les zones frontalières réchauffe le cœur des gens ».



Le dirigeant a exprimé sa joie face aux efforts déployés par l'autorité locale, les soldats et la population de Lai Chau pour surmonter les difficultés et les défis afin d'atteindre et même de dépasser les objectifs de développement socio-économique fixés en 2024.



Il a demandé aux comités du Parti, aux autorités à tous les niveaux, aux secteurs et forces de Lai Chau de se concentrer sur la direction, l’orientation et la mise en œuvre complète des politiques du Parti et des lois de l’État ; de promouvoir la force du bloc de grande union nationale; d’inspirer l’aspiration à bâtir une Patrie prospère et de mettre en œuvre efficacement le mouvement d'émulation « Éliminer les maisons temporaires et délabrées », en vue d'améliorer la vie matérielle et spirituelle des populations locales.

Luong Cuong a félicité les gardes-frontières provinciaux pour avoir bien rempli leur rôle en tant que force principale et dévouée chargée de gérer et de sauvegarder fermement la souveraineté territoriale nationale et la sécurité des frontières, ainsi que pour leurs contributions à assurer une nouvelle année joyeuse et sûre aux populations locales.



Il a exhorté ces forces à continuer de conseiller et de collaborer de manière proactive avec les autorités locales pour inciter la population à adhérer strictement aux politiques du Parti, aux lois de l'État et aux réglementations provinciales, renforçant ainsi les systèmes politiques locaux et favorisant le développement socio-économique dans les zones frontalières.



Le chef de l'État a visité un stand « zero dong » organisé par le bataillon mobile d'entraînement des gardes-frontières de Lai Chau stationné dans la commune de Pa Tan ; participé à la fabrication du « banh chung », un gâteau de riz gluant typique pour le Têt, et assisté aux activités culturelles et sportives traditionnelles des groupes ethniques minoritaires.



Plus tôt dans la journée, Luong Cuong avait rendu visite et offert des cadeaux à la famille de l'invalide de guerre Nguyen Van Hien, qui souffre d'un handicap de 81% et est infecté par l'agent orange dans la commune de Pa Tan; et le poste de santé de Pa Tan.



Selon les prévisions, il assistera à un spectacle organisé par le commandement des gardes-frontières en collaboration avec le Comité populaire provincial et la Télévision nationale du Vietnam le soir du même jour. - VNA/VI