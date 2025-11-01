Le président Luong Cuong conclut sa visite en R. de Corée pour l’APEC 2025 et les activités bilatérales

Dans la soirée du 1er novembre, le président Luong Cuong et la délégation vietnamienne de haut niveau ont quitté la ville de Busan. Photo: VNA

Dans la soirée du 1er novembre (heure locale), le président Luong Cuong et la délégation vietnamienne de haut niveau ont quitté la ville de Busan, achevant avec succès leur visite de travail en République de Corée, où ils ont participé à la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques de l'APEC à Gyeongju, et mené des activités bilatérales du 29 octobre au 1er novembre, à l'invitation du président sud-coréen Lee Jae Myung. Dans la soirée du 1er novembre (heure locale), le président Luong Cuong et la délégation vietnamienne de haut niveau ont quitté la ville de Busan, achevant avec succès leur visite de travail en République de Corée, où ils ont participé à la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques de l'APEC à Gyeongju, et mené des activités bilatérales du 29 octobre au 1er novembre, à l'invitation du président sud-coréen Lee Jae Myung.

Au cours de son séjour, le président Luong Cuong a eu de nombreuses rencontres bilatérales avec les dirigeants des économies membres de l'APEC, dont le président américain Donald Trump et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping, ainsi qu'avec des dirigeants de grands groupes internationaux. Il a également prononcé plusieurs discours importants lors des sessions du Sommet des dirigeants de l'APEC et du Sommet des entreprises de l'APEC 2025.

Lors des activités tenues dans le cadre de l'APEC, le président Luong Cuong a présenté plusieurs propositions stratégiques et novatrices visant à renforcer la coopération, à promouvoir davantage le rôle et la position de l'APEC dans la collaboration et la connexion économiques internationales, ainsi qu'à relever les défis auxquels sont confrontées la communauté internationale en général et la région Asie-Pacifique en particulier.

Il a également adressé un message fort sur le potentiel, les atouts et les orientations stratégiques du Vietnam, invitant la communauté internationale à mieux comprendre les priorités de développement du pays et à continuer d'accompagner le Vietnam dans la nouvelle ère, notamment par la mobilisation des ressources financières et technologiques au service de la transformation du modèle de croissance, de l'innovation, de la transition verte et numérique.

Les activités du président Luong Cuong à l'APEC constituent une mise en œuvre importante de la politique étrangère et des grandes orientations du Parti et de l'État, marquant une évolution dans la pensée et l'approche de l'intégration internationale - du "récepteur" au "contributeur", d'une intégration à une intégration approfondie et globale. Elles contribuent également à renforcer les relations bilatérales avec les partenaires et à mobiliser des ressources au service du développement socio-économique du pays.

Dans le cadre bilatéral, le président Luong Cuong s'est entretenu avec le président sud-coréen Lee Jae Myung. Les deux parties ont convenu d'intensifier la mise en œuvre des accords signés, de promouvoir une coopération économique mutuellement bénéfique.

Le président vietnamien s'est également rendu à Busan, où il a rencontré les autorités locales, des représentants des missions vietnamiennes et de la communauté vietnamienne en République de Corée et a assisté à la Journée du Vietnam organisée à Gyeongsangbuk.

La visite du président Luong Cuong s'est achevée avec succès tant sur le plan multilatéral que bilatéral, laissant une forte empreinte sur le rôle et la position du Vietnam, ainsi que sur ses contributions actives et substantielles à la résolution des enjeux économiques, commerciaux et de coopération régionale, tout en renforçant les relations avec la République de Corée et les économies membres de l'APEC. -VNA/VI