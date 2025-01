Le président Luong Cuong adresse ses meilleurs voeux du Têt du Serpent 2025

Le président Luong Cuong. Photo : VNA

À l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel du Serpent 2025), le président vietnamien Luong Cuong, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, a adressé le 29 janvier ses vœux chaleureux à l’ensemble des compatriotes, camarades, soldats du pays ainsi qu’à la communauté vietnamienne à l’étranger. À l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel du Serpent 2025), le président vietnamien Luong Cuong, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, a adressé le 29 janvier ses vœux chaleureux à l’ensemble des compatriotes, camarades, soldats du pays ainsi qu’à la communauté vietnamienne à l’étranger.

L’Agence vietnamienne d’information a le plaisir de vous présenter les vœux du Têt formulés par le président Luong Cuong :

"Chers compatriotes, chers camarades, chers soldats dans l’ensemble du pays,

Le printemps revient une fois de plus sur notre terre, apportant avec lui joie, espoir et rêves radieux. En ce moment sacré, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, je tiens à adresser à tous mes compatriotes, camarades, soldats, où qu’ils se trouvent dans le pays, ainsi qu’à nos compatriotes vivant à l’étranger, mes meilleurs vœux pour le Nouvel An. À nos amis et aux peuples du monde entier, je souhaite paix, amitié, coopération et développement.

L’année écoulée a été marquée par de nombreux défis, mais également par des réalisations dont nous pouvons être fiers. Dans l’adversité, l’esprit de solidarité, d’humanité, de patriotisme et la volonté de notre nation à se hisser vers de nouveaux sommets se sont manifestés plus intensément que jamais. Grâce aux efforts conjoints du Parti, du peuple et de l’armée, nous avons atteint, voire dépassé, tous les 15 objectifs socio-économiques fixés, avec un taux de croissance économique parmi les plus élevés au monde.

La vie matérielle et spirituelle de notre peuple s’est continuellement améliorée, la stabilité sociopolitique, la défense et la sécurité nationale se sont renforcées, et nos relations extérieures ont gagné en ouverture et en reconnaissance à l’échelle internationale. Chaque Vietnamien, qu’il soit au pays ou à l’étranger – ouvrier, agriculteur, entrepreneur, intellectuel ou soldat aux frontières et sur les îles éloignées – peut être fier de sa contribution aux réalisations de la Patrie.

L’année 2025 s’annonce riche en événements majeurs pour le pays, marquant une étape cruciale vers notre objectif de devenir une nation prospère et puissante. Nous entrons dans une phase d’accélération et de percées pour préparer une nouvelle ère de progrès national. La volonté du Parti se confond avec celle du peuple, orientée vers la prospérité collective.

Malgré les défis qui nous attendent, rien ne pourra freiner l’aspiration du Vietnam à avancer vers un avenir radieux. Ensemble, unis dans un esprit d’autonomie, de confiance et de fierté nationale, nous saisirons les opportunités, surmonterons les obstacles et bâtirons un Vietnam riche, puissant, démocratique, équitable et civilisé. Chaque citoyen vivra dans la prospérité, la liberté et le bonheur, tout en contribuant activement à la paix et au développement de la région et du monde.

Dans cette harmonie printanière où ciel, terre et cœurs humains se rejoignent, je souhaite à mes compatriotes, camarades, soldats et à la communauté vietnamienne à l’étranger une nouvelle année pleine de santé, de prospérité et de succès.

Je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses !.". - VNA/VI