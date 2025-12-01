Le président Luong Cuong accueille le sultan de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah

Le président de la République, Luong Cuong, a présidé ce lundi matin 1er décembre à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle du sultan de Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, en visite d’État au Vietnam.

Le sultan de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah effectue cette visite sur invitation du chef de l’État vietnamien. Il s'agit de sa sixième visite au Vietnam, un événement qui vise à consolider la confiance politique et à approfondir une coopération multiforme, orientant les relations bilatérales vers une efficacité et une substance accrues.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques le 29 février 1992, les liens d'amitié et de coopération entre les deux nations d'Asie du Sud-Est ont connu un développement vigoureux. Une étape décisive a été franchie en mars 2019, lors de la précédente visite d'État du sultan, avec l'élévation des relations au niveau de partenariat global. Cette mise à niveau a marqué une transformation qualitative des liens bilatéraux, reflétant la volonté commune des dirigeants d'intensifier la coopération conformément au contexte régional et international actuel.

Ce partenariat s'articule désormais autour de piliers majeurs tels que la politique-sécurité, le commerce-investissement et la diplomatie populaire. Hanoï et Bandar Seri Begawan maintiennent une coordination étroite et efficace au sein des forums régionaux et internationaux, notamment l'ASEAN et les Nations unies, se soutenant mutuellement sur les questions d'intérêt commun.

Parallèlement, la coopération en matière de défense et de sécurité a enregistré des résultats positifs grâce à la mise en œuvre de mémorandums d'entente spécifiques.

Sur le plan socio-culturel, la communauté vietnamienne résidant au Brunei joue un rôle de passerelle essentiel. Témoignage de ce rapprochement, le vietnamien est actuellement la seule langue d'Asie du Sud-Est enseignée à l'Université nationale de Brunei (UBD), attirant un nombre croissant d'étudiants locaux.

Les deux parties disposent d'un potentiel important pour élargir leur collaboration, notamment dans les domaines de la transition énergétique, de l'économie verte et circulaire, en phase avec les engagements de développement durable. L'économie numérique, les sciences et les technologies ainsi que l'innovation constituent également des secteurs prometteurs.

À l'issue de la cérémonie d'accueil, le président Luong Cuong et le sultan Haji Hassanal Bolkiah s’entretiennent pour évaluer les résultats de la coopération passée et définir les orientations des relations bilatérales. -VNA/VI