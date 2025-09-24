Le président Luong Cuong à l’ouverture de la 80e Assemblée générale de l’ONU. Photo : VNA

Le président vietnamien Luong Cuong, accompagné d’une délégation de haut niveau du Vietnam, a participé le 23 septembre (heure locale), au siège des Nations Unies (ONU) à New York, au débat général de la 80e Assemblée générale. Le président vietnamien Luong Cuong, accompagné d’une délégation de haut niveau du Vietnam, a participé le 23 septembre (heure locale), au siège des Nations Unies (ONU) à New York, au débat général de la 80e Assemblée générale.

La session s’est ouverte sur le thème : « Mieux ensemble : 80 ans et au-delà pour la paix, le développement et les droits de l’homme », en présence de près de 150 chefs d’État, de gouvernement et hauts responsables des pays membres, ainsi que de dirigeants d’organisations internationales et régionales.

Dans son rapport sur la situation mondiale, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a estimé que l’ordre international évolue vers un monde multipolaire, ce qui rend indispensable un multilatéralisme efficace pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Il a affirmé que l’ONU demeure une « boussole morale », jouant un rôle central dans le maintien de la paix, la protection du droit international, la promotion du développement durable et la garantie des droits de l’homme.

Le secrétaire général a présenté cinq orientations stratégiques : fonder la paix sur le droit international ; protéger la dignité et les droits humains en mobilisant des ressources et en réformant le système financier mondial pour mettre en œuvre les Objectifs de développement durable ; promouvoir la justice climatique et une transition énergétique équitable, tout en renforçant les financements verts ; exploiter les technologies avancées, notamment l’intelligence artificielle, au service du développement ; bâtir une ONU plus inclusive, transparente et adaptée au XXIe siècle, notamment à travers l’initiative de réforme UN80 et la révision du budget 2026 pour renforcer la responsabilité, améliorer l’efficacité et réduire les coûts.

Dans son allocution d’ouverture, la présidente de l’Assemblée générale, Annalena Baerbock, a salué les contributions remarquables de l’ONU au cours des 80 dernières années et réaffirmé l’importance du respect de la Charte des Nations Unies par les États membres. Insistant sur l’égalité des genres, elle a appelé à l’élection prochaine d’une femme au poste de secrétaire générale.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a, pour sa part, exhorté la communauté internationale à réorganiser ses priorités, en réduisant les budgets militaires et en augmentant les ressources consacrées au développement durable.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a souligné le potentiel de l’ONU, tout en évoquant certaines limites. Il a mis en avant les résultats obtenus par son pays en politique intérieure et extérieure, notamment la fin de plusieurs conflits, la conclusion d’accords commerciaux avec de nombreux partenaires, dont le Viet Nam, et a insisté sur la nécessité de mettre un terme au conflit à Gaza.

De nombreux autres dirigeants ont exprimé leurs préoccupations face aux défis inédits que connaît le monde, tout en réaffirmant leur soutien au rôle central de l’ONU dans le système multilatéral. Ils ont plaidé pour le respect du droit international, la réforme de l’organisation afin de mieux répondre aux exigences actuelles, ainsi que pour un renforcement de la coopération internationale et de la mobilisation de financements, en particulier de financements verts. Les participants ont également souligné l’importance du partage des avancées scientifiques et technologiques afin de concrétiser les objectifs de développement mondial. - VNA/VI