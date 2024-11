Le président Luong Cuong à la célébration des 80 ans de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam au Chili

Le président Luong Cuong à la célébration des 80 ans de la fondation de l'Armée populaire vietnamienne au Chili. Photo : VNA

Le ministère vietnamien de la Défense a organisé une cérémonie célébrant le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944), le 35e de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989) et a officiellement inauguré le bureau de l'attaché de défense du Vietnam à Santiago, la capitale du Chili, dans la soirée du 11 novembre.



La cérémonie a suscité la présence, entre autres, du président Luong Cuong, à la tête d'une délégation vietnamienne de haut rang en visite officielle au Chili, la ministre chilienne de la Défense, Maya Fernández Allende.



S'exprimant lors de la cérémonie, le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang a passé en revue le processus de construction, de combat et de développement de l'Armée populaire vietnamienne il y a 80 ans.



Mettant en œuvre la politique de promotion globale des relations Vietnam-Chili, au nom du ministère vietnamien de la Défense, le ministre Phan Van Giang a annoncé l'ouverture du bureau de l'attaché de défense du Vietnam au Chili. Ce bureau a pour mission de donner des consultations et de mener des activités de défense en matière d'affaires étrangères afin de renforcer la compréhension mutuelle, de promouvoir les relations d'amitié, la coopération bilatérale en matière de défense ainsi que d'autres tâches extérieures, contribuant ainsi au développement et à l'approfondissement du partenariat global Vietnam-Chili, a-t-il remarqué.



Pour sa part, la ministre chilienne de la Défense Maya Fernández Allende a adressé ses félicitations au ministère vietnamien de la Défense à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire vietnamienne. Elle a déclaré que dans l'ensemble des relations de coopération traditionnelles entre le Chili et le Vietnam, le domaine de la défense joue également un rôle important. Il a été mentionné lors de l'entretien entre le président chilien Gabriel Boric et son homologue vietnamien Luong Cuong et concrétisé par un protocole d'accord sur la coopération en matière de défense.



Maya Fernandez Allende a apprécié la décision du ministère vietnamien d'ouvrir un bureau d'attaché de défense au Chili, le considérant comme une étape importante dans les relations bilatérales, aidant ainsi les deux parties à continuer de promouvoir et de renforcer la coopération dans des activités spécifiques telles que le sauvetage et la prévention des catastrophes naturelles, ainsi que l'échange des expériences et la formation des officiers. -VNA/VI