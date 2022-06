Le président loue les "chercheurs de feu" et exhorte le secteur pétrolier à innover

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a félicité samedi 25 juin à Hanoi 70 travailleurs exemplaires du pétrole et du gaz en 2017-2022, exhortant le secteur à sans cesser innover et à apporter des contributions importantes à l’assurance de la sécurité et à l’autonomie énergétiques nationales.

Le président Nguyên Xuân Phuc offre un portrait du Président Hô Chi Minh aux travailleurs exemplaires du pétrole et du gaz en 2017-2022, à Hanoi, le 25 juin. Photo: VNA



Que chaque cadre et chaque employé du secteur pétrolier et gazier vive et travaille en toute gratitude envers le pays, le Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam (PetroVietnam), conjugue ses efforts pour contribuer et s’élancer vers des sommets, a-t-il déclaré, louant les "chercheurs de feu" et les talents du secteur et du pays.

PetroVietnam a su braver les difficultés rencontrées durant la période 2017-2022 et promouvoir la créativité des travailleurs pour rechercher et appliquer plus de 2.800 thèmes et solutions dans la recherche, l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz, le raffinage du pétrole, la mécanique de fabrication, les technologies de l’information, l’automatisation et l’électronique, production d’électricité et d’engrais, permettant de réaliser des bénéfices estimées à plus de 500 millions de dollars.

Nombreux sont les oeuvrages, thèmes, initiatives et solutions signés par ses hommes et ses femmes et honorés qui ont rapporté des gains des centaines de millions de dollars et amélioré la compétitivité du secteur à l’international.

Fort de 60.000 bras, PetroVietnam est devenu un groupe économique et technique national clé, aidant notre pays à alimenter en carburants les secteurs économiques nationaux, et en même temps à jouer un rôle important dans la mise en œuvre de la stratégie maritime et de la protection de la souveraineté nationale en mer, a-t-il salué.

Les aspirations ardentes au dévouement et au développement qu’ont fait preuve les générations de cadres et d’employés du pétrole et du gaz sont une haute expression de la "culture pétrolière et gazière", un facteur important pour le développement dynamique du secteur, a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat a demandé au géant des hydrocarbures de bien déployer la résolution n°41-NQ/TW du Bureau politique et de la Loi sur le pétrole et le gaz (modifiée) pour son développement en tant qu’un groupe clé, locomoteur et puissant; de lier ses activités à la protection de l’environnement, au maintien de la sécurité et de la défense nationales et à la protection de la souveraineté nationale en mer.

Il a également invité PetroVietnam à poursuivre sa restructuration, à se concentrer sur l’investissement dans la science, la technologie et l’innovation, l’amélioration de l’efficacité de l’administration et du capital humain, recommandant au secteur de prendre en compte la tendance de la transition énergétique pour adapter sa structure et sa stratégie, y compris le développement des énergies renouvelables.

Aujourd’hui, Petrovietnam exploite 25 champs de pétrole dans le pays et 10 champs de pétrole et de gaz à l’étranger. Le groupe fait partie des entreprises les plus performantes au monde, contribuant grandement au budget de l’État et au développement socio-économique du pays.