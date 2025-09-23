Le président loue la force de la tolérance dans la réconciliation Vietnam-États-Unis

Le président Luong Cuong et les vétérans et les familles des vétérans vietnamiens et américains. Photo: VNA

Le président vietnamien Luong Cuong a souligné l’histoire de la réconciliation et de la guérison entre le Vietnam et les États-Unis comme un témoignage vivant du pouvoir de la tolérance lors d’une rencontre à New York le 22 septembre (heure locale) avec des vétérans de guerre vietnamiens et américains.



Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre du voyage de travail du dirigeant vietnamien aux États-Unis pour participer au débat général de haut niveau de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.



Le président Luong Cuong a rappelé le moment historique, il y a 30 ans, lorsque le Premier ministre vietnamien Vo Van Kiêt et le président américain Bill Clinton ont annoncé la normalisation des relations entre les deux pays.



Grâce à des visites de haut niveau et des entretiens téléphoniques réguliers, les deux nations ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global. Aujourd’hui, les deux pays peuvent être fiers de leurs réussites communes, et surtout des choix judicieux qui ont façonné les relations entre le Vietnam et les États-Unis, a-t-il déclaré.



Le président Luong Cuong s’est déclaré convaincu que les générations futures des deux pays bâtiront une ère de paix, de coopération, de développement et de respect mutuel.



Il a rappelé qu’au cours des 50 dernières années, des centaines de missions de recherche et de fouilles ont permis de retrouver des milliers d’objets et de restes de militaires américains. La coopération du Vietnam dans la recherche des disparus au combat a été saluée par le gouvernement américain, le Congrès, les associations d’anciens combattants et leurs familles, servant de modèle pour les relations bilatérales et internationales.



Les deux pays ont également renforcé leur collaboration sur les questions liées aux conséquences de la guerre, notamment le nettoyage des sites contaminés par la dioxine dans les aéroports de Dà Nang et Biên Hoa, le soutien aux personnes handicapées touchées par l’agent orange, le déminage et les efforts de recherche, et d’identification des restes de soldats vietnamiens. Grâce au soutien des États-Unis et de la communauté internationale, de nombreuses zones ravagées par la guerre ont repris vie, a-t-il ajouté.



Le président Luong Cuong assisté à la cérémonie de restitution des souvenirs de guerre aux vétérans américains et à leurs familles. Photo: VNA

À cette occasion, le président Luong Cuong a salué et hautement apprécié le soutien de l’administration du président Donald Trump et la poursuite des projets de reconstruction d’après-guerre au Vietnam.



Revenant sur la lettre de 1946 adressée au président Harry Truman par le président Hô Chi Minh, prônant une «coopération totale», il a souligné que peu de gens auraient pu prédire la force des relations entre le Vietnam et les États-Unis il y a trente ans.



Le dirigeant vietnamien a exprimé sa gratitude aux vétérans et aux amis américains qui ont soutenu le Vietnam pendant des décennies, rendant hommage à des personnalités historiques et à des citoyens ordinaires, notamment des manifestants et des vétérans qui ont œuvré pour panser les plaies du conflit. Il a souhaité santé et bonheur aux vétérans vietnamiens et américains, les exhortant à continuer de promouvoir le partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis en pleine expansion, avec générosité et amitié.



Les vétérans ont, pour leur part, exprimé l’espoir que la réconciliation et la tolérance guideraient les gouvernements et les peuples sur la base du respect, de l’égalité, de la compréhension et de la bonne volonté, pour tourner la page et se tourner vers l’avenir. La rencontre a été ponctuée de chants émouvants, répandant la confiance et la paix, renforçant l’optimisme pour un avenir commun.



Lors de l’événement, le président Luong Cuong et les participants ont également assisté à un échange émouvant alors que des vétérans des deux nations rendaient des souvenirs aux familles des soldats vietnamiens et américains. – VNA/VI