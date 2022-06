Le président l'AN Vuong Dinh Huê rencontre la ministre britannique du Commerce international

Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume-Uni, le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Huê a rencontré le 29 juin la ministre britannique du Commerce international Anne-Marie Trevelyan.

A cette occasion, Vuong Dinh Huê a insisté la nécessité pour les deux parties de valoriser au maximum le potentiel de coopération et de promouvoir efficacement les engagements dans l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA). Le Vietnam est prêt à créer toutes les conditions favorables pour que les investisseurs britanniques opèrent au Vietnam, a-t-il ajouté.

Appréciant l'énorme potentiel de coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays, Vuong Dinh Huê a affirmé que l'AN vietnamienne accompagnerait toujours le gouvernement pour renforcer la coopération bilatérale.

Selon la ministre Anne-Marie Trevelyan, le Royaume-Uni se concentre sur les activités commerciales dans la région d'Indo-Pacifique où le Vietnam occupe une position très importante à la fois comme partenaire bilatéral et membre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

En outre, le Vietnam dispose de bons outils pour que les deux parties échangent et lèvent les obstacles afin de promouvoir les flux d'investissements, et les relations commerciales entre les deux pays. Elle a émis le souhait de renforcer la coopération bilatérale dans l'énergie verte et les énergies renouvelables.

Le président de l'AN vietnamienne est tombé d'accord avec les propositions de la ministre britannique, ajoutant que le Vietnam était prêt à partager ses expériences pour aider le Royaume-Uni à adhérer au CPTPP.