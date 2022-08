Le président israélien affirme la place importante du Vietnam dans la politique extérieure de son pays

Le 9 août, l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, a présenté ses lettres de créance au président israélien, Isaac Herzog.

L’ambassadeur vietnamien a souligné que 2023 marquerait le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Israël, souhaitant que les deux pays multiplient les échanges de délégations à tous les niveaux et organisent conjointement de nombreuses activités de célébration diverses. Il a également affirmé que le Vietnam souhaitait élargir sa coopération avec Israël dans des domaines tels que l'économie, les sciences et technologies, l’innovation…

De son côté, le président israélien a affirmé que le Vietnam occupait une place très importante dans la politique étrangère d'Israël. Il a également exprimé son désir de promouvoir les relations Vietnam-Israël.