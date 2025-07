Le président inspecte l’opération du système politique d’une commune de Quang Ninh

Photo: VNA



Le président de la République, Luong Cuong, a assisté mardi 29 juillet à une réunion thématique de la cellule du Parti du hameau de Quang Chinh 6 et a inspecté le fonctionnement du nouveau système politique dans la commune de Quang Hà, dans la province de Quang Ninh (Nord).



La commune de Quang Hà est issue de la fusion de quatre anciennes unités administratives de niveau communal : le bourg de Quang Hà, les communes de Quang Minh, Quang Chinh et Quang Phong, ainsi que les hameaux 1 et 2 de la commune de Quang Long.



Après la fusion, la commune de Quang Ha a une superficie naturelle de 134,37 km² et une population de 40.988 personnes. Elle est située dans la zone économique frontalière de Mong Cai, avec un parc industriel portuaire de 5.000 hectares.



Lors de la réunion, la cellule du Parti et ses membres ont discuté et évalué les points forts et les points faibles du fonctionnement du comité local du Parti et des autorités, ainsi que les interactions entre les hameaux et les zones résidentielles, le comité du Parti, l’administration, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam et l’organisation politique de la commune de Quang Ha. En outre, les membres du Parti ont exprimé leurs opinions et proposé des solutions pour assurer le fonctionnement efficace de la nouvelle administration communale, en mettant l’accent sur un meilleur service à la population.



Le président Luong Cuong a déclaré que la mise en œuvre de la politique de réorganisation des unités administratives avait bénéficié d’un fort consensus et d’une grande unité au sein du Parti, ainsi que d’un large accord et soutien de la population.



La fusion des unités administratives présente de nombreux défis et difficultés. Par conséquent, dans la période à venir, les comités du Parti et les autorités à tous les échelons devront continuer à consolider la structure organisationnelle, à répartir clairement les responsabilités, à rester en phase avec les réalités du terrain et à améliorer la qualité des cadres, notamment au niveau local.



La province et la commune doivent rester concentrées et déterminées dans leurs efforts de leadership et de mise en œuvre, et adhérer scrupuleusement aux objectifs fixés de restructuration de l’appareil administratif afin de garantir un système rationalisé, solide, efficient et efficace, proche et à l’écoute de la population, a-t-il souligné.

Le chef de l’État a demandé à la province de Quang Ninh et à la commune de Quang Ha de procéder à une révision complète du fonctionnement de toutes les unités, en se concentrant sur les objectifs et la qualité du travail afin de garantir une prestation efficace des services publics.



Il a insisté sur l’importance d’assurer le bien-être social, la santé, l’éducation et la protection de l’environnement ; de maintenir la défense nationale, la sécurité politique, l’ordre et la sécurité sociaux dans tous les domaines ; et de répondre rapidement aux problèmes et difficultés liés aux moyens de subsistance de la population.



Concernant la préparation des congrès du Parti à tous les niveaux, le président Luong Cuong a souligné que la rédaction des documents devait évaluer avec précision la situation actuelle suite à la fusion administrative, s’attaquer directement aux problèmes et obstacles existants et, sur cette base, proposer des orientations et des tâches pratiques et réalisables, en phase avec les besoins réels et les aspirations de la population.



Le travail du personnel doit être mené avec prudence et transparence, en garantissant des processus démocratiques pour identifier et nommer des personnes véritablement compétentes, intègres et crédibles afin d’assumer des rôles clés au cours du prochain mandat, a-t-il ajouté.



Le même jour, le président Luong Cuong a visité et inspecté le fonctionnement du Centre des services administratifs publics de la commune de Quang Ha. – VNA/VI