Le président indonésien Joko Widodo termine avec succès sa visite d'État au Vietnam

Le président indonésien Joko Widodo a quitté samedi 13 janvier Hai Phong, terminant avec succès sa visite d'État au Vietnam.

Le président Vo Van Thuong (droite) et son homologue indonésien Joko Widodo. Photo: VNA

Lors de sa visite, le président indonésien est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée, s'est entretenu avec le président Vo Van Thuong. Les deux dirigeants ont assisté à la signature de documents, rencontré la presse. Le président indonésien a pris part à un banquet d’honneur donné par son homologue vietnamien Vo Van Thuong, a rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê. Le président Joko Widodo et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont rencontré quelques entreprises vietnamiennes et indonésiennes exemplaires.

Lors des rencontres, les dirigeants des deux pays ont exprimé leur satisfaction quant au développement fort et dynamique du partenariat stratégique bilatéral. Au sein de l'ASEAN, l'Indonésie est le 3ème partenaire commercial du Vietnam et ce dernier est le 4ème partenaire commercial de l'Indonésie. Malgré le COVID-19, le commerce bilatéral continue de croître, passant de 9 milliards de dollars en 2019 à près de 14 milliards en 2023.

En ce qui concerne les orientations majeures de coopération, les deux parties ont convenu de renforcer la confiance politique à travers des échanges de délégations et des contacts de haut niveau à tous les échelons, de déployer efficacement des mécanismes de coopération bilatérale, d'élaborer bientôt un Programme d'action pour la période 2024 - 2028 adapté au nouveau contexte.



Les dirigeants des deux pays ont également convenu que, sur la base des grandes réalisations de la coopération au cours de ces 70 dernières années, il est nécessaire de porter bientôt le partenariat stratégique entre les deux pays à une nouvelle hauteur. Les deux parties ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les dirigeants ont assisté à l'échange de deux documents de coopération : mémorandum d'accord de coopération dans le domaine des technologies de l'information et des communications, et un autre dans le domaine de la pêche.

Les présidents indonésien Joko Widodo et vietnamien Vo Van Thuong ont assisté à un programme d'arts martiaux et de performances artistiques interprétés par des sportifs professionnels et des artistes de l'Armée populaire du Vietnam.

Cette visite d'État du président indonésien s'est terminée avec succès, contribuant à approfondir l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique entre les deux pays. -VNA/VI