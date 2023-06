Le président inaugure une station de radio du Centre méridional à Ninh Thuân

Le président de la République Vo Van Thuong a assisté vendredi 16 juin à la cérémonie d’inauguration de la station de radio de la région du Centre méridional dans le district de Thuân Nam, province de Ninh Thuân (Centre).

Le président Vo Van Thuong coupe la bande inaugurale de la la station de radio de la région du Centre méridional. Photo : VNA

La station à participation publique est construite, gérée et exploitée par la radio La Voix du Vietnam (VOV), dont la construction débutera en 2020, couvrant une superficie de plus de 16 hectares dans le village de Son Hai, commune de Phuoc Dinh, district de Thuân Nam.

L’installation de 327 milliards de dôngs (13,89 millions de dollars) est équipée de technologies de pointe. Une fois opérationnel, elle couvrira les programmes VOV fournissant des informations politiques, économiques, culturelles et sociales pour la région du Centre méridional et Truong Sa (Spratleys).

Dans ses remarques, le chef de l’Etat a souligné que l’événement est important car il contribue à promouvoir la couverture de VOV - la voix du Parti et de l’État - dans les zones côtières et insulaires ainsi que dans les zones reculées de la région du Centre méridional.

Il a demandé à VOV d’investir davantage dans l’amélioration de la qualité des informations, répondant ainsi mieux à la demande d’informations de la population, en particulier des pêcheurs, des fonctionnaires et des soldats sur les îles et les plates-formes, et des autres forces effectuant leurs tâches en mer.

Le directeur général de VOV, Dô Tiên Sy, a noté que la station contribuera à assurer la sécurité politique, l’ordre et la sécurité sociaux, et à affirmer la souveraineté nationale en Mer Orientale.