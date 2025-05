Le président hongrois Sulyok Tamas et son épouse concluent leur visite officielle au Vietnam

Le président hongrois Sulyok Tamas et son épouse, avec le président Luong Cuong et son épouse avec des enfants de Hanoï. Photo : VNA

Dans la soirée du 29 mai, le président hongrois Sulyok Tamas et son épouse Nagy Zsuzsanna ont quitté Hanoï, concluant leur visite officielle au Vietnam du 27 au 29 mai, à l'invitation du président vietnamien, Luong Cuong.



Lors de leur visite au Vietnam, le président hongrois Sulyok Tamas et son épouse sont allés fleurir le Monument aux héros et martyrs dans la rue Bac Son à Hanoï.



Le secrétaire général du Parti To Lam a eu une entrevue avec le président hongrois Sulyok Tamas.



Le président Luong Cuong a présidé une cérémonie d'accueil, un banquet d’État en l’honneur du président hongrois et de son épouse. Les deux parties ont eu un entretien.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh ont eu séparément des entrevue avec le président hongrois Sulyok Tamas.



Lors de ces rencontres, les dirigeants vietnamiens ont souligné que cette visite constituait un événement important, une percée majeure pour approfondir le partenariat global Vietnam-Hongrie.



Ils ont affirmé que le Vietnam accordait toujours de l'importance à la coopération avec la Hongrie, partenaire prioritaire et premier partenaire global du Vietnam en Europe centrale et orientale, et souhaitait la renforcer.



Le président Sulyok Tamas s'est déclaré ravi de sa première visite au Vietnam.



Saluant les grands acquis obtenus par le Vietnam dans l’œuvre de Doi Moi (Renouveau) et l'intégration internationale, le président Sulyok Tamas a affirmé que la Hongrie considérait toujours le Vietnam comme le partenaire le plus important en Asie du Sud-Est et souhaitait promouvoir la coopération avec ce pays dans tous les domaines.



Les dirigeants des deux pays ont convenu de la nécessité de promouvoir une coopération efficace dans des domaines traditionnels tels que la défense et la sécurité, les sciences et technologies, l'agriculture, la médecine et la pharmacie, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples, tout en favorisant l'expansion de la coopération dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, les technologies de l'information, l'environnement et la gestion des ressources en eau.



Au Vietnam, le président hongrois Sulyok Tamas et son épouse, avec le président Luong Cuong et son épouse, ont assisté à la cérémonie d'inauguration d'une exposition de photos sur le Vietnam d'antan réalisés par le médecin et photographe hongrois Bozoky Dezso.



Le président hongrois Sulyok Tamas et son épouse se sont promenés dans les rues autour du lac Hoan Kiem. - VNA/VI