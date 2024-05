Le président Hô Chi Minh vu par un historien britannique

L’historien britannique John Callow. Photo: VNA

Il est inimaginable que la cause de la libération nationale du Vietnam et le chemin du Vietnam vers l’indépendance soit sans la présence et l’empreinte du président Hô Chi Minh, a déclaré l’historien britannique John Callow à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Londres à l’occasion du 134e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh (19 mai 1890- 2024).



Il a souligné que Hô Chi Minh combinait les qualités d’un patriote, d’un révolutionnaire, d’un érudit, d’un poète, d’un politicien, d’un théoricien et d’un grand marxiste. Toutes ces qualités sont réunies pour créer un leader exceptionnel. Sa qualité exceptionnelle était l’humilité d’un président qui est proche de son peuple auquel il appartient toujours.



L’historien britannique a estimé que Hô Chi Minh est doté d’une grande vision cohérente sur le chemin de la libération et de la réunification nationales, qu’il a indiqué une feuille de route claire pour que le pays avance vers l’indépendance, la liberté et la prospérité.



Le génie de Hô Chi Minh réside dans sa capacité à adapter le marxisme au Vietnam. Sa pensée n’a pas fait du marxisme un dogme à vénérer. C’est la flexibilité et l’adaptabilité de sa pensée qui ont aidé le parti et le peuple vietnamiens à développer le pays avec créativité, à le reconstruire après la guerre, à surmonter les énormes difficultés de la fin des années 1980, à se développer dans un monde plein de défis.



L’oeuvre de rénovation est une incarnation de l’application créative par le Vietnam de la pensée Hô Chi Minh sur le chemin de l’édification et du développement nationaux.



John Callow a estimé que le Vietnam était en passe de changer et d’émerger sur la scène internationale. Il s’est déclaré convaincu que la créativité et la flexibilité de la pensée Hô Chi Minh ainsi que son grand dévouement continueront d’être la flamme qui éclaire l’avenir du Vietnam sur son chemin du développement. –VNA/VI