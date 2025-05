Le président Ho Chi Minh occupe une place particulière dans l'histoire du monde moderne et les mouvements de libération nationale, selon un universitaire japonais

Professeur Shimizu Masaaki de l'Université d'Osaka au Japon. (Photo : VNA)

Le président Ho Chi Minh occupe une place particulière dans l'histoire du monde moderne et dans les mouvements de libération nationale à travers le monde au 20e siècle, a affirmé le professeur Shimizu Masaaki de l'Université d'Osaka au Japon.

S'adressant aux correspondants de l'Agence vietnamienne d’Information au Japon à l'occasion du 135e anniversaire du président Ho Chi Minh (19 mai 1890-2025), l'universitaire japonais a déclaré que le président Ho Chi Minh est connu dans le monde entier non seulement pour avoir conduit le peuple vietnamien à l'indépendance. Il est également considéré comme un leader emblématique du mouvement de décolonisation dans l’hémisphère Sud, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Premièrement, le président Ho Chi Minh était un dirigeant rare qui a habilement combiné le nationalisme vietnamien avec l’idéologie socialiste internationale. Il a appris la théorie et la pratique du mouvement communiste international à travers ses activités en France et en Union soviétique, et les a appliquées avec souplesse aux conditions réelles du Vietnam.

En d’autres termes, il a réussi à obtenir un large soutien en promouvant une stratégie qui donnait la priorité à la libération nationale sans être trop biaisée en faveur de la lutte des classes.

Deuxièmement, le leadership du président Ho Chi Minh a été unique dans la mesure où il a su construire un pont entre les idéaux et la pratique, entre l’idéologie et les masses. Il ne s’est pas laissé aller à l’idéalisme, mais a développé une politique basée sur les paroles et les expériences de gens ordinaires tels que les agriculteurs et les ouvriers. Sa philosophie politique centrée sur le peuple n’est pas seulement un slogan mais un exercice de gouvernance basé sur la confiance dans le peuple, c’est pourquoi le président continue d’être aimé comme un leader charismatique proche du peuple, a déclaré Shimizu Masaaki.

Troisièmement, l’influence du président Ho Chi Minh s’est étendue au-delà du Vietnam pour inspirer profondément les dirigeants d’autres territoires colonisés. Ses paroles, ses stratégies et son exemple d’« un petit pays vainquant des pays puissants » sont devenus un modèle pratique et porteur d’espoir pour les dirigeants des pays africains et les révolutionnaires d’Amérique latine dans leurs luttes pour obtenir l’indépendance de leurs pays.

De plus, Ho Chi Minh, qui a surmonté les difficultés grâce à sa sincérité et son dévouement, continue d’impressionner la communauté internationale en tant que modèle idéal de leadership. Il est respecté non seulement au Vietnam, mais même aujourd’hui, son nom est également souvent mentionné dans les forums internationaux tels que les Nations Unies. Il est considéré comme l’un des leaders les plus éthiques et les plus pragmatiques de la libération nationale du XXe siècle.

Shimizu Masaaki a également déclaré que le président Ho Chi Minh joue un rôle important dans la formation de la diplomatie et de l'image du Vietnam dans le contexte politique mondial du 20e siècle.

L'universitaire japonais a ajouté que le dirigeant vietnamien était un intellectuel et un véritable praticien qui est toujours connecté aux idéaux et à la réalité. Ses pensées et ses actions ne sont pas seulement des théories révolutionnaires abstraites ou des histoires du passé, mais ont néanmoins le pouvoir de soulever des questions pour les personnes qui vivent dans la société moderne.

Tout d’abord, le président Ho Chi Minh, tout au long de sa vie, a toujours gardé la conviction que « l’indépendance d’une nation et le bonheur de son peuple sont indissociables ».

Deuxièmement, tout en ayant une vision globale, il est toujours resté en contact avec ses racines. En voyageant à travers le monde, en France, en Union soviétique, en Chine et aux États-Unis, entre autres, il a continué à trouver ce qu’il pouvait appliquer à l’avenir de son pays.

Troisièmement, le président avait un style de vie extrêmement simple et sincère. Même en tant que chef d'État, il a choisi de vivre une vie simple, valorisant le contenu plutôt que l'apparence et valorisant l'intégration avec le peuple, selon l'universitaire japonais. - VNA/VI