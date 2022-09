Le président guyên Xuân Phuc arrive à Tokyo pour les funérailles de feu du PM Abe Shinzo

Le président Nguyên Xuân Phuc et une haute délégation vietnamienne sont arrivés dimanche 25 septembre au Japon pour assister aux funérailles nationales de feu le Premier ministre Abe Shinzo prévues du 25 au 28 septembre.

Le président Nguyên Xuân Phuc à sa descente d’avion à l’aéroport international de Haneda, à Tokyo, le 25 septembre. Photo: VNA

La délégation du Parti et de l’État vietnamiens a pris un vol commercial depuis Hanoi et est arrivée vers 16 heures (heure locale) à l’aéroport international de Haneda, dans la capitale Tokyo.Le Japon organisera un deuil national pour feu le Premier ministre Abe Shinzo le 27 septembre. Il s’agit de la deuxième fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le gouvernement japonais décide d’organiser un deuil national pour un ancien Premier ministre (le premier était feu le Premier ministre Yoshida Shigeru en 1967).Environ 6.000 invités étrangers sont attendus à cet événement, dont des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des représentants de pays étrangers.Le président Nguyên Xuân Phuc représentera les dirigeants du Parti et de l’État pour assister à la cérémonie nationale des funérailles de feu le Premier ministre Abe Shinzo, participer à la réception des chefs de délégations étrangères par l’empereur du Japon, s’entretenir avec le Premier ministre japonais Kishida Fumio.Il aura également des rencontres avec les dirigeants de la Diète japonaise, recevra les responsables d’un certain nombre de localités japonaises et rencontrera bilatéralement un certain nombre de chefs de délégations d’autres pays participant à la cérémonie nationale des funérailles.Le fait que le président Nguyên Xuân Phuc représente les dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens à cet événement témoigne de la reconnaissance et de l’appréciation des sentiments particuliers et du soutien précieux accordées par feu le Premier ministre Abe Shinzo au Vietnam ainsi qu’aux relations d’amitié et de coopération Vietnam-Japon. Il traduit clairement que le Vietnam et son peuple font toujours grand cas des amis internationaux et les traitent avec fidélité et attachement. – VNA/VI