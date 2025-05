Le président français Emmanuel Macron arrive à Hanoï pour une visite d'État au Vietnam

Le président français Emmanuel Macron et son épouse sont arrivés à Hanoï dimanche soir 25 mai, entamant une visite d'État de trois jours au Vietnam à l'invitation de son homologue vietnamien Luong Cuong.

Le président français Emmanuel Macron et son épouse ont été accueillis à l'aéroport international de Noi Bai par des responsables vietnamiens. Photo : VNA

Le dirigeant français a été accueilli à l'aéroport international de Noi Bai par, entre autres, le président du Bureau présidentiel Le Khanh Hai, le président du Comité populaire de Hanoi, Tran Sy Thanh, la vice-miinistre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, et l’ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang.

La délégation du président Emmanuel Macron comprend le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Eric Lombard, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, la ministre de la Culture Rachida Dati, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur François-Noël Buffet, le secrétaire d'État chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Thani Mohamed Soilihi et l'ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, cette visite devrait créer un nouvel élan pour les relations bilatérales.

La visite, qui intervient peu après l’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays, témoigne de la haute considération et de l’engagement fort des dirigeants français envers le développement des relations avec le Vietnam, a-t-il déclaré.

L’établissement du partenariat stratégique global Vietnam–France en octobre 2024 constitue un événement d’une portée historique, un jalon majeur après plus d’un demi-siècle de relations diplomatiques et dix ans de partenariat stratégique. Cette nouvelle étape représente une base solide pour un développement plus fort, plus profond et plus efficace de la coopération entre les deux pays, a estimé le diplomate.

Sur le plan politique et diplomatique, l’ambassadeur a constaté un renforcement marqué des échanges et des liens bilatéraux. Il a cité, entre autres, l’inauguration du dialogue maritime entre les deux ministères des Affaires étrangères comme exemple concret de cette dynamique. Dans un contexte mondial en mutation, le Vietnam et la France intensifient leur coordination sur les grandes questions internationales, comme en témoignent leurs participations conjointes au Sommet sur l’Intelligence artificielle à Paris (février 2025), au Forum P4G (avril 2025) et à la prochaine Conférence des Nations Unies sur les océans à Nice (juin 2025).

La défense et la sécurité demeurent un pilier fondamental du partenariat stratégique global Vietnam–France, illustrant une confiance stratégique mutuelle. La récente escale de la frégate multi-missions française Provence à Hô Chi Minh-Ville en mars 2025 en est une illustration, contribuant à la paix, à la sécurité et à la liberté de navigation dans la région, conformément au droit international, a précisé Dinh Toan Thang.

La coopération économique et commerciale entre les deux pays ne cesse de se renforcer. L’ambassadeur observe un intérêt croissant des entreprises françaises pour le Vietnam. L’Agence française de développement (AFD) accélère de nombreux projets conjoints, notamment dans les domaines de l’énergie propre et de la sécurité énergétique. Des délégations économiques françaises, dont celle du ministre des Transports, se sont rendues au Vietnam pour sonder les opportunités d’investissement dans les projets phares en matière d’énergie et d’infrastructures. Les chiffres en témoignent : les échanges commerciaux bilatéraux ont bondi de 11 % en 2024, atteignant plus de 5,4 milliards de dollars.

Par ailleurs, la coopération décentralisée continue de se renforcer, à l’image de l’accord signé en février 2025 entre Da Nang et Le Havre, portant sur le développement portuaire, la transition écologique et l’innovation numérique. Les deux parties préparent activement la 13ᵉ Conférence de la coopération décentralisée, qui se tiendra en France en 2026.

L’ambassadeur Dinh Toan Thang a décrite cette viste comme une occasion exceptionnelle pour les dirigeants des deux pays de convenir de nouvelles étapes et de concrétiser les cadres déjà définis dans le cadre du partenariat stratégique global.

Par ailleurs, l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a déclaré que la visite d'État du président Macron revêtait une importance capitale pour les relations entre les deux pays. Le Vietnam est la première destination de la tournée du dirigeant français dans trois pays d'Asie du Sud-Est, les deux autres étant l'Indonésie et Singapour.

Lors de la visite en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam To Lam, en octobre 2024, les deux pays ont élevé leurs liens au rang de partenariat stratégique global. Huit mois plus tard, le président Emmanuel Macron effectue une visite d'État au Vietnam, qui vise à réaffirmer la dynamique de développement des relations bilatérales et le partenariat nouvellement établi. - VNA/VI