Le président félicite deux héros ordinaires pour leurs actes de bravoure

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a félicité le 11 avril un officier de la Police de la province de Dông Nai (Sud) et un jeune homme domicilé dans la province de Nam Dinh (Nord) qui ont risqué leur vie afin de sauver celle de nombreux autres.

Le lieutenant Thai Ngô Hiêu, du Département de police de prévention et de lutte contre les incendies, de sauvetage de la Police de la province de Dông Nai, a sauvé le 10 avril quatre personnes de 19 à 23 ans du noyage dans la zones de baignade de Phuoc Tinh, district de Long Diên, province de Bà Ria-Vung Tàu.



La veille, Nguyên Duc Chinh, dans le bourg de Thinh Long, district de Hai Hâu, province de Nam Dinh, n’a pas hésité une seconde pour se jeter depuis le pont de Thinh Long d’une hauteur d’environ 30 m dans le fleuve de Ninh Co pour sauver une lycéenne qui se battait à la surface de l’eau et allaient se noyer.



Le président Nguyên Xuân Phuc a salué ces nobles actes courageux et exhorté à accroître leur rayonnement au cœur de la communauté. Il a également demandé au ministère de la Sécurité publique, à la Police de la province de Dông Nai et à la Police de la province de Nam Dinh d’honorer et récompenser ces héros ordinaires