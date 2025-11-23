Le président du Sénat tchèque conclut sa visite officielle au Vietnam

L'après-midi du 22 novembre, le président du Sénat de la République tchèque, Milos Vystrcil, a quitté Hanoï, achevant sa visite officielle au Vietnam, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Durant son séjour, Milos Vystrcil a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et a déposé une gerbe au Mémorial des Héros morts pour la Patrie. Il a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président de la République, Luong Cuong.

Il s’est entretenu avec le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân. Lors des rencontres et entretien, les dirigeants vietnamiens ont salué la visite de la délégation tchèque, soulignant son importance dans le contexte où les deux pays souhaitent renforcer et développer les relations d’amitié traditionnelle et de coopération établies depuis plus de 75 ans.

Ils ont affirmé que la visite contribuait à créer un nouvel élan pour la mise en œuvre effective du Partenariat stratégique récemment établi entre le Vietnam et la République tchèque.

Les dirigeants vietnamiens ont exprimé le souhait de voir les deux organes législatifs poursuivre leur coordination, améliorer le cadre juridique et favoriser les initiatives visant à renforcer la coopération bilatérale au bénéfice des deux pays.

Milos Vystrcil a exprimé sa grande satisfaction de visiter le Vietnam. Il s'est dit pleinement d'accord avec les orientations de coopération proposées par les dirigeants vietnamiens et a affirmé que lui-même et le Sénat tchèque s'efforceraient de collaborer avec l'Assemblée nationale vietnamienne pour soutenir les efforts du gouvernement et des ministères visant à renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération mutuellement bénéfique, sur la base du respect mutuel.

Dans cet esprit, le Sénat tchèque s'est déclaré prêt à encourager les pays membres restants de l'Union Européenne (UE) à ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA). Dans le cadre de la visite, Milos Vystrcil et Trân Thanh Mân ont visité la zone archéologique souterraine au siège de l'Assemblée nationale vietnamienne.

Le dirigeant tchèque a rencontré des entreprises tchèques et vietnamiennes, visité l'exposition « Little Hanoi, Next Generation ». Il a également travaillé avec la Croix-Rouge du Vietnam et a assisté à la cérémonie d'ouverture du Festival du Film européen au Vietnam avant de visiter l'Académie diplomatique du Vietnam où il a été témoin de la signature d'un protocole d'accord de coopération entre les deux académies diplomatiques des deux pays. Le président du Sénat tchèque s’est également rendu à Hô Chi Minh-Ville et à Quang Ninh. -VNA/VI