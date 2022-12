Le président du Sénat français, Gérard Larcher, a visité le 9 décembre la ligne de chemin de fer urbaine de la gare Nhôn-Hanoi à investissement français à Hanoï dans le cadre de sa visite officielle en cours les 8 et 9 décembre au Vietnam.

Le président du Sénat français visite la section de la gare de Nhôn-Hanoi. Photo : VNA

Le chef du Conseil municipal de gestion des chemins de fer urbains, Nguyen Cao Minh, a informé Gérard Larcher de la planification ferroviaire urbaine de la ville et de l'état d'avancement de la section, qui a été financée par l'aide publique au développement du gouvernement français, l'Agence française de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque d'investissement de l'Union européenne et les capitaux nationaux.



Le président du Sénat français Gérard Larcher a espéré que le projet serait bientôt mis en service.

Photo : VNA

Le tronçon s'étend sur 12,5 km et passe par huit stations aériennes et quatre stations souterraines. Jusqu'à présent, six phases sur huit sont devenues des opérations d'essai.



Au cours des cinq dernières décennies, le Vietnam et la France ont enregistré des progrès dans tous les domaines, notamment depuis la mise à niveau de leurs relations bilatérales vers un partenariat stratégique en septembre 2013.



Un jour plus tôt, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et le président du Sénat français Gérard Larcher ont dévoilé le logo du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales prévu pour l'année prochaine.