Le président du Sénat français termine sa visite au Vietnam

Dans la soirée du 9 décembre, le président du Sénat français, Gérard Larcher, a quitté Hanoï, concluant avec succès sa visite officielle au Vietnam les 8 au 9 décembre, à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

Durant son séjour, le président du Sénat français et le président de l'Assemblée nationale vietnamienne se sont entretenus et ont assisté à la cérémonie de lancement des événements pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France.

Le dirigeant français a également rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, au président de la République, Nguyen Xuan Phuc, et a rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les dirigeants vietnamiens ont affirmé que le Vietnam attachait de l’importance à son partenariat stratégique avec la France. Ils ont déclaré souhaiter que la France ratifie rapidement l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne, et incite la Commission européenne à retirer le “carton jaune” imposé à la pêche vietnamienne.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité d'intensifier les échanges et les contacts de tous niveaux, de renforcer la coordination entre les organes législatifs des deux pays au sein des forums multilatéraux. Elles ont convenu de renforcer la supervision de la mise en oeuvre des projets de coopération entre leurs pays. Elles ont par ailleurs affirmé que la communauté vietnamienne en France, avec environ 300.000 personnes, avait un rôle important pour la coopération bilatérale.

La visite officielle au Vietnam du président du Sénat français a permis de consolider et d’approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays.