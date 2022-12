Le président du Sénat français à l’ouverture du nouveau siège de l’Institut français de Hanoi

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le président du Sénat français Gérard Larcher et le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung ont coupé jeudi 8 décembre la bande inaugurale du nouveau siège de l’Institut français de Hanoi.

Le président du Sénat français Gérard Larcher et le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung coupent la bande inaugurale du nouveau siège de l’Institut français de Hanoi.

L'Institut français est le pilier des échanges culturels entre la France et le Vietnam, à travers les événements qu'il organise dans tous les domaines, a déclaré Gérard Larcher, soulignant que ces échanges culturels créent la substance des relations entre les deux pays.

Il a affirmé que cet événement marque un nouveau début pour les activités de l'Institut et ouvre de nombreuses opportunités pour l'Institut dans les relations avec ses partenaires vietnamiens, renforcer les liens, les échanges culturels et linguistiques.

De son côté, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a déclaré que c’était une nouvelle étape de développement de l'Institut français après 18 ans d'implantation officielle au Vietnam, et une démonstration vivante et concrète de la mise en œuvre de la cérémonie de lancement des événements de l'Institut français pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France, que le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et le président du Sénat français Gérard Larcher ont coprésidé à Hanoi le même matin.

Pour ce qui est de l’adresse, c’est au 8 et au 15 rue Thiên Quang, le numéro 8 abritant campus France, les services culturels et l’administration, le numéro 15 la médiathèque et les salles de cours.