Le président du Sénat du Cambodge entame sa visite officielle au Vietnam

Le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum à la tête d’une délégation de haut rang du Sénat cambodgien est arrivé à Hanoi, entamant sa visite officielle du 24 au 26 octobre au Vietnam, à l'invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê.

Il s’agit d’une activité politique importante entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Sénat du Cambodge en 2022 - également "Année de l’amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam", à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales (24 juin 1967).

La visite sera l’occasion pour les deux pays d’évaluer les résultats de la coopération entre leurs organes législatifs au cours de la période écoulée, et de discuter de mesures spécifiques pour renforcer la coopération et partager l’expérience dans les affaires législatives, et dans la surveillance et la prise de décisions sur des questions importantes de la pays.

Ces dernières années, les relations entre le Vietnam et le Cambodge se sont développées de manière stable.

Après que les deux pays ont rouvert leurs frontières après la pandémie de Covid-19 plus tôt cette année, l’échange de délégations à tous les niveaux a augmenté, et les deux pays se sont étroitement coordonnés pour organiser de nombreuses activités à l’occasion du 55e anniversaire des relations diplomatiques et le 45e anniversaire du “Chemin vers le renversemement du régime génocidaire de Pol Pot”.

Le commerce bilatéral a atteint 9,54 milliards de dollars en 2021, en hausse de 79,1% par rapport à 2020, et 7,08 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de cette année, en hausse de 17,8% en glissement annuel.

À ce jour, le Vietnam compte 188 projets d’investissement valides au Cambodge avec un capital social total de 2,8 milliards de dollars, maintenant sa position de leader dans l’ASEAN et dans le top 5 des pays investisseurs au Cambodge.

La coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, des frontières, de l’éducation et de la formation, de la science et de la technologie, du tourisme et des échanges populaires continue d’être encouragée.

En ce qui concerne les relations entre les deux organes législatifs, au fil des ans, les relations se sont bien développées au niveau tant bilatéral que multilatéral. Les deux parties ont maintenu et bien mis en œuvre l’accord de coopération entre les deux Assemblées nationales signé en mai 2019.

L’Assemblée nationale du Vietnam vient également d’accueillir le président de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Heng Samrin, en visite officielle au Vietnam du 12 au 14 septembre.