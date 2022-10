Le président du Sénat du Cambodge apprécie les contributions de Viettel

Le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum a loué lundi 24 octobre à Hanoi le groupe Viettel pour ses contributions à son pays, affirmant que le développement de son Metfone reflète également le développement du Cambodge dans le domaine de télécommunications et transformation numérique.

Le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum (à droite) et le le président et directeur général de Viettel, Tao Duc Thang, à Hanoi, le 24 octobre. Photo : VNA

Le dirigeant cambodgien a fait ces remarques en recevant le président et directeur général de Viettel, Tao Duc Thang, dans le cadre de sa visite officielle en cours au Vietnam.

Lors de l’événement, Tao Duc Thang a déclaré que Viettel est le groupe leader au Vietnam dans la haute technologie et la transformation numérique, et est désormais présent sur 10 marchés étrangers, dont le Cambodge.

L’année dernière, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 12 milliards de dollars, en hausse de 6% et un bénéfice avant impôt de 2 milliards de dollars, en hausse de 1,5%.

Outre les services de télécommunications et la technologie numérique, Viettel est également pionnier dans la recherche et la production d’équipements de haute technologie et modernes, dont certains sont de qualité mondiale et utilisés par plusieurs pays, dont le Cambodge.

Selon le responsable, le Cambodge est le premier pays étranger dans lequel Viettel a investi. Depuis son inauguration au Cambodge en 2009, Metfone est devenu le premier fournisseur de télécommunications au Cambodge en termes de taille de réseau, de revenus et de nombre d’abonnés.

Metfone s’est activement associée à la transformation numérique au Cambodge via des projets d’éducation et d’information et de la communication ainsi que des projets de protection sociale.

Tao Duc Thang a suggéré que le président du Sénat et d’autres dirigeants cambodgiens continuent d’offrir leur soutien à Metfone afin qu’il puisse contribuer davantage à la transformation numérique et au bien-être social dans le pays dans un proche avenir.

Le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum s’est engagé à partager les suggestions du président et directeur général de Viettel avec le gouvernement, les ministères et les agences cambodgiens. Il a sohaité que les activités de Viettel au Cambodge se développent davantage.