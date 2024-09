Le président du Mozambique effectuera une visite officielle au Vietnam

Le président de la République du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi. Photo: VNA

Le président de la République du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi et son épouse, effectueront une visite officielle au Vietnam du 8 au 10 septembre.

Cette visite sera faite à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam et de son épouse, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le Vietnam et le Mozambique ont établi leurs relations diplomatiques le 25 juin 1975. Les deux pays ont signé de nombreux accords de coopération dans divers domaines comme politique, diplomatie, économie, commerce, investissement, agriculture, éducation, formation, sciences et technologies, culture...

Les deux pays possèdent d'énormes potentiels de coopération, notamment dans l'économie, le commerce et l'investissement. Le Mozambique dispose des atouts dans les ressources naturelles, l'aquaculture et la main-d'œuvre à prix compétitifs tandis que le Vietnam est fort en agriculture, artisanat, aquaculture et aussi la ressource humaine. -VNA/VI