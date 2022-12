Le président du Front de la Patrie présente ses voeux au diocèse de Xuân Lôc

Le secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Dô Van Chiên est allé présenter ses voeux de Noël 2023 au diocèse de Xuân Lôc, dans la ville de Long Khanh, province de Dông Nai (Sud).

Au nom des dirigeants du Parti, de l’Etat, du FPV, il a souhaité à l’évêque Dô Van Ngân, aux dignitaires ecclésiastiques, aux religieux et compatriotes catholiques, une saison de Noël paisible, heureuse et pleine de grâce du Seigneur Jésus-Christ.



Il a souligné que ces derniers temps, les compatriotes catholiques de Dông Nai ont apporté de nombreuses contributions au développement économique et social, participant activement aux mouvements d’émulation patriotique, aux activités de protection de l’environnement.



En particulier, ils se sont activement engagés dans la campagne d’édification de la nouvelle ruralité, contribuant à faire de la province de Dông Nai l’une des localités pionnières dans la construction de la nouvelle ruralité du pays.



L’évêque Dô Van Ngân a exprimé ses remerciements aux dirigeants du Parti, de l’Etat, du FPV pour leurs voeux de Noël, et a en même temps indiqué que les catholiques de Dông Nai considèrent la protection de l’environnement comme une responsabilité pour le présent et l’avenir.



Le diocèse de Xuân Lôc a déterminé que, pour avoir une vie heureuse et civilisée, outre l’économie, il est également nécessaire de promouvoir la vertu, la protection de l’environnement et des ressources naturelles, qu’il continuer à guider plus d’un million de paroissiens à travailler ensemble et à s’unir pour construire la localité et le pays de plus plus développés et modernes.