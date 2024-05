Le président du Conseil mondial de la paix salue l’esprit indomptable du peuple vietnamien

Le président du Conseil mondial de la paix (WPC), Pallab Sengupta (gauche) et le vice-président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO) Nguyen Ngoc Hung. Photo : VNA

L'esprit indomptable du peuple vietnamien dans sa lutte pour l'indépendance nationale a inspiré les peuples épris de paix du monde entier, y compris les Indiens, a déclaré en visite le président du Conseil mondial de la paix (WPC), Pallab Sengupta, qui est également Secrétaire général de l'Organisation panindienne pour la paix et la solidarité (AIPSO).



Lors d'une rencontre avec le vice-président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO) Nguyen Ngoc Hung à Hanoï le 8 mai, Sengupta s'est dit impressionné par les activités célébrant le 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu (7 mai 1954) au Vietnam. .



Il a également félicité ce pays d'Asie du Sud-Est pour son développement fort et impressionnant et s'est dit ravi des grandes réalisations de la coopération entre le Vietnam et l'Inde.



Pour sa part, Nguyen Ngoc Hung a remercié Sengupta pour ses sentiments et son soutien au Vietnam lors de la lutte passée du pays pour l'indépendance nationale, ainsi que pour sa cause actuelle de construction et de défense nationales.



Soulignant l'importance de la diplomatie populaire, il a appelé les membres de Sengupta et du WPC à poursuivre leur soutien à VUFO dans les activités visant à promouvoir la paix et l'amitié.



Les deux parties ont échangé des points de vue sur les activités de coopération spécifiques dans les années à venir, en particulier en 2025, lorsque le Vietnam organisera de nombreux événements importants, notamment le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la Réunification nationale. - VNA/VI