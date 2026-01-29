Le président du Conseil européen António Costa entamme sa visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Le président du Conseil européen, António Costa, est arrivé mercredi soir 28 janvier à Hanoï, entamant une visite officielle de deux jours au Vietnam, à l’invitation du président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong.

À son arrivée à l’aéroport international de Nôi Bai, le dirigeant européen a été accueilli par Nguyen Dac Vinh, président de la Commission de la culture et de la société de l’Assemblée nationale, Nguyen Manh Cuong, vice-ministre des Affaires étrangères, ainsi que Nguyen Van Thao, ambassadeur et chef de la mission du Vietnam auprès de l’Union européenne. L’ambassadeur de l’Union européenne au Vietnam, Julien Guerrier, était également présent pour saluer la délégation.

António Costa est accompagné d’une délégation de hauts responsables, comprenant notamment Anna-Maria Boura, conseillère principale pour les affaires étrangères, Veronika Şentürk Musilová, conseillère, ainsi que Maria Tomasik, porte-parole.

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Bruxelles, l’ambassadeur Nguyen Van Thao a souligné l’importance majeure de cette visite pour les relations Vietnam–Union européenne. Il a estimé que la venue d’un haut dirigeant de l’UE, immédiatement après le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, revêt une signification particulière. Cette visite offre aux dirigeants des deux parties l’occasion d’échanger de manière approfondie sur des programmes de coopération concrets, en vue de porter le partenariat bilatéral à un nouveau palier, à la hauteur du potentiel et des besoins de développement des deux parties.

Pour sa part, l’ambassadeur Julien Guerrier a souligné que cette visite intervient à un moment où les relations entre l’Union européenne et le Vietnam n’ont jamais été aussi solides après 35 ans de coopération. Depuis les premières aides humanitaires des années 1990 jusqu’à aujourd’hui, le partenariat s’est profondément renforcé, devenant l’un des plus dynamiques de la région. Selon lui, cette visite officielle est susceptible d’ouvrir une véritable « nouvelle ère » dans les relations entre l’Union européenne et le Vietnam. – VNA/VI