Le président du Conseil européen António Costa attendu au Vietnam

Le président du Conseil européen, Antonio Costa. Photo: Reuters

À l'invitation du président de la République, Luong Cuong, le président du Conseil européen, Antonio Costa, effectuera une visite officielle au Vietnam les 28 et 29 janvier 2026, selon un communiqué publié lundi par le ministère des Affaires étrangères.

Il s'agit de la deuxième visite officielle au Vietnam d'un haut dirigeant de l'Union européenne (UE), après celle du président européen Hermann Van Rompuy en 2012. Antonio Costa est également l'un des premiers dirigeants internationaux de haut rang à se rendre au Vietnam après le succès du 14e Congrès national du Parti communiste vietnamien. -VNA/VI