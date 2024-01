Le président des Philippines entame une visite d'État au Vietnam

Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et son épouse Lady Louise Araneta Marcos sont arrivés lundi après-midi, 29 janvier, à Hanoï, entamant une visite d'État les 29 et 30 janvier au Vietnam, à l'invitation du président Vo Van Thuong et de son épouse.



Il s'agit de la première visite au Vietnam du président philippin Ferdinand Marcos Jr depuis son entrée en fonction.

Cette visite réaffirme le partenariat stratégique solide entre le Vietnam et les Philippines, contribuant au renforcement de la confiance politique, à la création d'une dynamique pour promouvoir la coopération entre les deux pays et au renforcement de la solidarité et du rôle central de l'ASEAN.

Selon la porte-parole du ministre des Affaires étrangères Pham Thu Hang, les relations entre le Vietnam et les Philippines se développent heureusement dans de nombreux domaines. La coopération politique a été renforcée grâce à de nombreuses visites, réunions et contacts de haut niveau.

La coopération économique s'est développée de manière positive. Les Philippines est le 6e partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et le 16ème dans le monde. Les Philippines restent le plus grand marché d'exportation de riz du Vietnam.

La coopération dans d'autres domaines importants tels que la sécurité, la défense, l'éducation, la formation, la culture, l'emploi et le tourisme est sans cesse renforcée.

Les deux pays continuent de se coordonner étroitement au sein des forums régionaux et internationaux tels que l'ASEAN, les Nations Unies, l'APEC...

Au cours de son séjour au Vietnam, le pr é sident philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. assistera à la cérémonie officielle d'accueil, s'entretiendra avec le président Vo Van Thuong, rencontrera les principaux dirigeants vietnamiens et participera à un certain nombre d'autres activités. -VNA/VI