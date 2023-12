Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue termine avec succès sa tournée au Laos et en Thaïlande

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, est rentré à Hanoï le 10 décembre à midi, terminant avec succès sa participation au premier Sommet parlementaire Cambodge - Laos - Vietnam (CLV), sa visite de travail au Laos et sa visite officielle en Thaïlande.Avec plus de 60 activités, la tournée a rempli tous les objectifs et exigences fixés au niveau bilatéral et multilatéral.Le premier Sommet parlementaire CLV a marqué le renforcement de la coopération entre les trois organes législatifs. Lors de cet événement, les plus hauts législateurs des trois pays ont signé une déclaration commune sur la promotion du rôle des parlements dans le renforcement de la coopération intégrale entre les trois pays.La visite de travail du président de l'Assemblée nationale au Laos, elle, a abouti à des résultats complets et substantiels. Vuong Dinh Hue a eu des rencontres avec des dirigeants du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale lao, au cours desquelsont été discutées des mesures susceptibles de renforcer la coopération bilatérale dans les temps à venir.