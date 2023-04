Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Huê, est arrivé jeudi matin 27 avril à Montevideo, pour entamer une visite officielle en Uruguay, sur invitation de la présidente du Sénat, Beatriz Argimon Cedeira.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê entame sa visite officielle en Uruguay. Photo: VNA

Il devra s’entretenir, avoir des entrevues avec les hauts dirigeants de l'Uruguay, signer les accords de coopération entre les organes législatifs des deux pays, et assister à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les agences et les localités des deux pays.

Sa visite affirme que le Vietnam attache de l'importance aux bonnes relations et souhaite renforcer la coopération économique, commerciale et mutuellement bénéfique avec les pays d'Amérique latine, dont l'Uruguay

, ainsi que la possibilité du lancement de négociations sur l'accord de libre-échange Vietnam – Mercosur.

Le Vietnam et l'Uruguay ont établi des relations diplomatiques le 11 août 1993. Les relations bilatérales d'amitié et de solidarité se manifestent à travers le soutien mutuel dans la libération nationale passée et le développement national actuel.

Le commerce bilatéral est passé à plus de 100 millions de dollars en 2019, contre 27 millions en 2007. En raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, la valeur a légèrement diminué mais a augmenté de 89,7 % en 2022 par rapport à 2021, avec un total de 175,1 millions de dollars.

Les relations parlementaires Vietnam-Uruguay ont été renforcées grâce à la visite du président de la Chambre des représentants de l'Uruguay Anibal Pereyra en janvier 2015.