Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân reçoit les entreprises européennes. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân a reçule 24 novembre à Hanoi une délégation du Conseil d’affaires Europe–ASEAN et de la Chambre européenne de commerce au Vietnam (EuroCham).

La rencontre s’est tenue dans un contexte où les relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) continuent de se développer de manière dynamique, substantielle et globale, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.

La délégation était conduite par Jens Ruebbert, président du Conseil d’affaires Europe–ASEAN.

Au nom de plus de 120 représentants issus de plus de 40 entreprises européennes majeures opérant dans la région, il a exprimé son honneur d’être reçu par le président de l’Assemblée nationale ainsi que par les dirigeants des ministères et organes compétents du Vietnam. Il a également adressé ses condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens pour les lourds dégâts causés récemment par les intempéries et les catastrophes naturelles, exprimant sa conviction que le Vietnam saura rapidement surmonter les difficultés et stabiliser la vie des populations sinistrées.

Selon Jens Ruebbert, la présence significative de la communauté d’affaires européenne lors de cette rencontre illustre l’intérêt croissant des entreprises de l’UE pour le marché vietnamien – un marché dynamique, à forte croissance et jouissant d’un environnement politique et économique stable. Il a souligné que les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et l’UE ont connu, ces dernières années, des progrès remarquables. L’UE demeure l’un des principaux partenaires commerciaux et d’investissement du Vietnam, tandis que le pays est actuellement le 16ᵉ partenaire commercial de l’Union et son premier partenaire au sein de l’ASEAN.

L’accord de libre-échange Vietnam–UE (EVFTA), depuis son entrée en vigueur, a joué un rôle déterminant dans l’essor des échanges bilatéraux. Les échanges commerciaux ont continué d’enregistrer une croissance soutenue, en moyenne de 10 à 15 % par an, malgré les fluctuations de l’économie mondiale. Pour Jens Ruebbert, ces résultats reflètent la complémentarité profonde entre les deux économies et confirment la pertinence des cadres de coopération existants.

La communauté d’affaires européenne apprécie également les efforts du Vietnam pour améliorer son environnement d’investissement, accélérer les réformes économiques, renforcer sa compétitivité et promouvoir sa transition numérique. L’ouverture progressive du marché, l’amélioration de la transparence et la modernisation du cadre institutionnel ont consolidé la position du Vietnam comme l’une des principales destinations d’investissement de l’ASEAN, notamment dans les secteurs des hautes technologies, des énergies renouvelables, des services à forte valeur ajoutée et de l’industrie manufacturière.

Au cours de la réunion, les représentants des entreprises européennes ont partagé plusieurs préoccupations liées à l’environnement d’investissement au Vietnam, notamment la résolution des obstacles dans le développement énergétique pour la période 2026–2030, le projet de loi sur la prévention des maladies, les mécanismes de gestion des produits pharmaceutiques et des compléments alimentaires.

Ils ont également proposé de poursuivre l’amélioration du processus d’élaboration des lois, en mettant l’accent sur l’évaluation d’impact des politiques et l’élargissement des consultations avec les entreprises. Ces propositions, selon eux, contribueront à renforcer la prévisibilité et la transparence du cadre juridique vietnamien.

Dans son allocution, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a affirmé que l’UE et la communauté d’affaires Europe–ASEAN constituent des partenaires importants du Vietnam dans son processus de développement économique, commercial et d’intégration internationale. Le Vietnam reste résolu à maintenir la stabilité politique, économique et sociale ; à construire une économie indépendante et autonome, associée à une intégration internationale proactive et approfondie ; et à promouvoir trois percées stratégiques : les institutions, les infrastructures et les ressources humaines, en lien avec l’innovation et la transition numérique.

Il a rappelé que l’Assemblée nationale accompagne toujours le gouvernement dans l’amélioration du cadre juridique, l’optimisation de l’environnement d’affaires et le soutien aux entreprises, y compris aux investisseurs étrangers. Outre l’adoption des lois et résolutions, l’Assemblée nationale accorde une attention particulière à la supervision de leur mise en œuvre et à la promotion de réformes destinées à créer un environnement d’affaires transparent, équitable et favorable.

Remerciant les recommandations constructives formulées par la délégation européenne, Trân Thanh Mân a assuré que l’Assemblée nationale travaillera en étroite coordination avec le gouvernement pour examiner pleinement les propositions, dans le but de parfaire un environnement juridique stable et propice au développement durable des entreprises européennes au Vietnam.

Dans cet esprit de coopération, il a appelé le Conseil d’affaires Europe–ASEAN, EuroCham et leurs entreprises membres à continuer d’accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre efficace de l’EVFTA, à élargir l’accès au marché et à maintenir une dynamique commerciale positive. Il a également invité les entreprises européennes à soutenir la ratification rapide de l’accord de protection des investissements Vietnam–UE (EVIPA) par les sept États membres restants de l’UE, créant ainsi un nouvel élan pour l’investissement bilatéral.

À cette occasion, il a exprimé le souhait que la communauté d’affaires européenne continue de plaider auprès de la Commission européenne pour la levée rapide du « carton jaune » IUU imposé aux produits de la pêche vietnamiens, contribuant ainsi à maintenir un approvisionnement stable pour le marché européen.

Par ailleurs, il a encouragé les entreprises européennes à renforcer leur coopération avec le Vietnam dans les domaines prioritaires : transition verte et numérique, énergies renouvelables, hautes technologies, agriculture propre, science et technologie, innovation et formation de ressources humaines de haute qualité. Il a également appelé à un soutien accru pour permettre aux entreprises vietnamiennes de participer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement européennes à travers le transfert de technologies, le respect des normes de qualité et le développement de partenariats industriels.

Le président de l’Assemblée nationale a réaffirmé la volonté du Vietnam de continuer à écouter et à accompagner les entreprises, notamment européennes, pour perfectionner son cadre juridique selon les standards internationaux, dégager les obstacles administratifs et favoriser un environnement d’investissement transparent, stable et compétitif. - VNA/VI