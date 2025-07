Le président de l’Assemblée nationale souligne les enjeux de la fusion administrative

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân s’exprime lors de sa rencontre avec les électeurs de Cân Tho, le 1er juillet. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân s’est rendu mardi 1er juillet à Cân Tho, dans le delta du Mékong, pour rencontrer les électeurs locaux et présenter les résultats de la 9e session de la 15e législature.

Lors de sa 9e session, la 15e Assemblée nationale a adopté à l’unanimité la résolution modifiant et complétant plusieurs articles de la Constitution de la République socialiste du Vietnam. Elle a également adopté la résolution sur la réorganisation des unités administratives provinciales en 2025, ainsi que de nombreuses lois et résolutions connexes, créant ainsi une base juridique pour la rénovation et la réorganisation de l’appareil d’administration locale à deux niveaux, a-t-il fait savoir.

Ainsi, le pays compte 34 unités administratives provinciales ; 696 unités administratives au niveau de district ont été supprimées et 10.035 unités administratives communales ont été créées, réduisant ainsi le nombre de communes à 3.321, a-t-il indiqué.

La fusion administrative vise à rationaliser la structure organisationnelle, à opérer efficacement et au plus près du peuple, à accélérer les procédures administratives, à créer des conditions favorables pour les citoyens et les entreprises, tout en réduisant les points focaux et les effectifs. Cette rationalisation permettra de réserver des ressources à l’investissement et au développement, a-t-il souligné, qualifiant la décision de historique.

Le plus haut législateur a estimé que la fusion de la ville de Cân Tho, de la province de Hâu Giang et de la province de Soc Trang pour former la nouvelle ville de Cân Tho est une prémisse favorable pour élargir l’espace de développement, créer des conditions permettant de construire des infrastructures harmonieuses et de réaliser un développement révolutionnaire de Cân Tho.

Vue de la rencontre du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân avec les électeurs de Cân Tho, le 1er juillet. Photo : VNA

Il a exhoré les localités à renforcer l’application de la science et de la technologie, la transformation numérique et l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) en vue de l’efficacité et de l’efficience de l’appareil administratif ; à promouvoir leurs atouts et à se soutenir mutuellement pour créer une structure économique plus diversifiée, plus flexible et plus durable, promouvoir le développement socio-économique et améliorer la vie matérielle et spirituelle de la population.

Évoquant l’objectif de faire du Vietnam un pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030, date du 100e anniversaire de la fondation du Parti, le plus haut législateur a déclaré que pour contribuer à la réalisation de cet objectif, la ville de Cân Tho devait s’efforcer d’atteindre une croissance de 8% ou plus en 2025, créant ainsi les conditions préalables pour une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030.

Le développement économique, l’investissement social et la force de la population sont d’une importance capitale. Nous devons restructurer l’agriculture et les cultures pour la consommation intérieure et l’exportation, a-t-il recommandé.

Plus tôt, le président de l’Assemblée nationale a inspecté le Centre d’administration publique de la commune de Vi Thuy, à Cân Tho, qui entamait son premier jour de fonctionnement. Il a mis l’accent sur la réforme administrative en cours et la nécessité d’affecter des cadres compétents pour rester au plus près de la population et renforcer le développement des institutions politiques locales. – VNA/VI