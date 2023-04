Le président de l’Assemblée nationale s’entretient avec les dirigeants du Parlement de l’Uruguay

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue (au milieu), la présidente de la Chambre des sénateurs de l'Uruguay, Beatriz Argimon, et le président de la Chambre des représentants de l'Uruguay, Sebastian Andujar. Photo: VNA

Dans le cadre de sa visite officielle en Uruguay, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, a eu le 27 avril au matin (heure locale), un entretien avec la présidente de la Chambre des sénateurs, Beatriz Argimon, et le président de la Chambre des représentants, Sebastian Andujar.

Vuong Dinh Hue a souligné que sa visite était la visite au plus haut niveau d’un dirigeant vietnamien en Uruguay depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a 30 ans, et qu’elle témoignait de la volonté du Vietnam de promouvoir sa coopération intégrale avec l'Uruguay.

De leur côté, Beatriz Argimon et Sebastian Andujar ont affirmé que les hommes politiques uruguayens souhaitaient tous développer les relations avec le Vietnam, l'un des pays en développement dynamique avec un rôle et une position importants dans la région Asie-Pacifique ainsi que dans le monde. Ils ont affirmé que l'ouverture par l'Uruguay de son ambassade à Hanoï illustrait sa détermination et ses efforts pour renforcer les relations bilatérales en vue de construire une relation à long terme.

Appréciant les potentiels de la coopération bilatérale, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne a proposé que les deux pays collaborent pour organiser des événements significatifs marquant le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, favorisent l’échange de délégations, organisent efficacement les mécanismes de coopération bilatérale et renforcent les échanges entre les deux peuples.

Il a également insisté sur la nécessité de continuer à promouvoir les relations commerciales dans des cadres bilatéraux et multilatéraux, d’exploiter des atouts complémentaires dans les domaines de l'élevage bovin, de la biotechnologie, des services financiers et bancaires, de la logistique, des technologies de l’information...

Le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour favoriser les investissements et les activités commerciales entre l'Uruguay et les pays d'Asie du Sud-Est, a déclaré Vuong Dinh Hue, avant d’appeler les membres du Marché commun du Sud (MERCOSUR) à achever rapidement les procédures nécessaires au lancement de l'accord de libre-échange Vietnam-MERCOSUR.

S’agissant de la coopération parlementaire, la partie uruguayenne a souligné que la signature d’un accord de coopération entre le Parlement uruguay et l’Assemblée nationale vietnamienne à l’occasion de cette visite montrait l'importance du renforcement de la coopération avec le Vietnam. En outre, la fondation par les deux parties de groupes d’amitié parlementaire à cette occasion est un événement important, contribuant à la mise en œuvre effective de la coopération parlementaire entre les deux pays.

Pour les temps à venir, les deux parties ont convenu de renforcer les contacts et l’échange de délégations parlementaires, d’échanger des expériences législatives, de développer le rôle des organes législatifs dans la promotion des relations bilatérales, de promouvoir les mécanismes de coordination dans les forums parlementaires multilatéraux, de soutenir les positions de chacun sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun...