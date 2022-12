Le président de l’Assemblée nationale s’entretient avec le président du Sénat français

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (droite), et le président du Sénat français, Gérard Larcher. Photo: VNA

Dans la matinée du 8 décembre, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a présidé la cérémonie d'accueil du président du Sénat français, Gérard Larcher, en visite officielle au Vietnam les 8 et 9 décembre.



Lors de l’entretien qui s’est tenu après la cérémonie d’accueil, Vuong Dinh Hue a déclaré que cette visite du président du Sénat français était significative dans le contexte où les deux pays se préparaient à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e de leur partenariat stratégique en 2023. Il a affirmé que le Vietnam souhaitait approfondir son partenariat stratégique avec la France, ainsi que les échanges culturels et ceux entre Vietnamiens et Français…



Gérard Larcher a affirmé que le Vietnam jouait un rôle très important dans la politique extérieure de son pays. Il a déclaré que le Sénat français était prêt à partager ses expériences législatives avec le Vietnam, y compris dans le secteur de la santé.



Les deux parties ont convenu de renforcer l’échange de délégations. Elles ont estimé que les relations entre l’Assemblée nationale vietnamienne et le Sénat français sur la base de l’accord de coopération signé en 2003, avait abouti à des résultats importants. Elles ont décidé de continuer de travailler ensemble pour mettre à jour et modifier l'accord de coopération en fonction de la nouvelle situation.



Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération décentralisée. Actuellement, il existe 55 projets de coopération entre plus de 20 localités françaises et plus de 30 villes et provinces vietnamiennes. En outre, les 12es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne auront lieu en avril 2023 à Hanoï.



Les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de voir les deux pays promouvoir la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Le président du Sénat français a souligné que les entreprises françaises voulaient investir au Vietnam dans le contexte où le Vietnam et l'Union européenne ont un accord de libre-échange (EVFTA). De son côté, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne a insisté sur la nécessité de promouvoir les activités d’import-export, proposé au Sénat français de ratifier dans les meilleurs délais l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (UE).



Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner pour résoudre les problèmes et accélérer la mise en œuvre des projets financés par la France au Vietnam. Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a demandé à la France de soutenir la restauration et l'embellissement du pont Long Bien. Le président du Sénat français a déclaré espérer que les deux parties mettraient bientôt en oeuvre des travaux spécifiques pour mener à bien la restauration.



Les deux dirigeants ont partagé qu'il était nécessaire de continuer à renforcer la coopération en matière d'éducation et de formation, et que la France augmente les bourses pour les étudiants vietnamiens.



Concernant la coopération multilatérale, Vuong Dinh Hue a déclaré espérer que dans les temps à venir, le Sénat français et l'Assemblée nationale du Vietnam continueraient à se coordonner davantage dans les forums multilatéraux. Le président du Sénat français a partagé l'avis du président de l'Assemblée nationale vietnamienne et a proposé que les deux parties mettent en place un mécanisme d'échange avant de participer à des forums de coopération multilatérale.



Lors de l’entretien, Vuong Dinh Hue et Gérard Larcher ont affirmé l'importance d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de régler les différends par la voie pacifique, selon le droit international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Le président du Sénat français a invité le président de l’Assemblée nationale vietnamienne à effectuer une visite officielle en France. L’invitation a été acceptée.