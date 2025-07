Le président de l’Assemblée nationale s’entretient avec le président de la Chambre haute du Maroc

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (gauche), et le président de la Chambre des conseillers du Maroc, Mohamed Ould Errachid. Photo: VNA

Le président de la Chambre des conseillers a salué la visite du dirigeant vietnamien, soulignant que les relations entre le Vietnam et le Maroc reposent sur une base historique et se développent positivement dans de nombreux domaines, notamment les échanges entre les peuples.



Il a transmis les salutations du roi Mohammed VI aux dirigeants vietnamiens, exprimant le souhait de renforcer davantage la coopération avec le Vietnam. Il a proposé que les deux parties développent des projets conjoints dans le cadre de la coopération Sud-Sud, en particulier dans les domaines du développement durable en Afrique, en tirant parti de leur position stratégique respective.

Délégués vietnamiens et marocains lors de l'événement. Photo: VNA

Trân Thanh Mân a exprimé sa joie d’effectuer sa première visite officielle au Maroc, remerciant les autorités marocaines pour leur accueil chaleureux, et a transmis les salutations des dirigeants vietnamiens au roi Mohammed VI, aux dirigeants de la Chambre des conseillers et au peuple marocain.



Il a souligné que cette visite vise à consolider et à renforcer les relations entre les deux organes législatifs, et à créer un nouvel élan pour la coopération bilatérale. Il a proposé d’entamer des négociations pour un nouvel accord commercial en remplacement de l’accord de 2001, de lever les barrières tarifaires, de promouvoir les échanges commerciaux et d’organiser des foires et expositions afin d’augmenter le volume des échanges bilatéraux.



Le président de l’Assemblée nationale a également proposé de renforcer la coopération dans les secteurs de la finance et des banques, de mettre en place un mécanisme de paiement transparent et efficace, et a suggéré que le Maroc partage son expérience dans le développement de centres financiers internationaux.



Les deux parties ont convenu de promouvoir les investissements dans les domaines de l’agriculture de haute technologie, des énergies renouvelables, de la transformation agroalimentaire, et d’établir des canaux d'information transparents sur les marchés et les politiques commerciales.



Sur le plan parlementaire, les deux parties ont convenu de coopérer étroitement dans les forums multilatéraux tels que l’Union interparlementaire (UIP) et l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), de renforcer les échanges entre jeunes parlementaires et femmes parlementaires, et d’organiser régulièrement des forums et séminaires pour partager leur vision et développer des initiatives de coopération durable.



Elles ont également convenu d’intensifier les échanges de délégations de haut niveau, de promouvoir le dialogue, la coopération et le partage d’expériences dans les domaines de la transformation numérique, de la lutte contre le changement climatique, du développement de l’économie verte, ainsi que dans les secteurs de l’industrialisation, de l’éducation, de la santé et de la réforme en faveur du développement durable...



Les deux parties ont échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, convenant de promouvoir le règlement pacifique des différends, sans recours ni menace de recours à la force, sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies.



À cette occasion, Trân Thanh Mân a invité Mohamed Ould Errachid à effectuer une visite officielle au Vietnam. Ce dernier a accepté l’invitation avec plaisir.-VNA/VI