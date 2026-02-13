Le président de l’Assemblée nationale rend visite et présente ses vœux du Tet à la Zone militaire 9

Dans l’ambiance joyeuse due au succès du 14e Congrès national du Parti et à l’approche du Tet du Cheval 2026, le 13 février à Can Tho, le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, accompagné d’une délégation de l’organe législatif et des autorités locales, a rendu visite, présenté ses vœux du Nouvel An lunaire et offert des cadeaux au Comité du Parti et au Commandement de la Zone militaire 9.

S’exprimant au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président de l’AN a transmis les salutations et les vœux du Nouvel An lunaire du secrétaire général To Lam, du président de la République Luong Cuong et du Premier ministre Pham Minh Chinh à l’ensemble des cadres et soldats des forces armées de la Zone militaire 9.

Il a salué les conseils efficaces de la Zone militaire 9 auprès aux comités du Parti et autorités locales dans l’accomplissement des missions militaires et de défense, associées au développement socio-économique, ainsi que l’esprit de solidarité et la détermination ayant permis aux forces armées de surmonter les difficultés et d’obtenir des résultats remarquables.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé au Comité du Parti et au Commandement de la Zone militaire 9 de continuer à promouvoir l’unité, d’assurer strictement les effectifs, d’organiser le service de permanence et de garantir la sécurité et la défense nationales durant le Tet traditionnel, tout en perpétuant la tradition des « Soldats de l’Oncle Ho ».

Il a également souligné l’importance de la coordination avec le Front de la Patrie du Vietnam et les autorités locales afin de bien mener les actions de protection sociale et permettre à la population de célébrer un Tet chaleureux, sûr et paisible.

Pour l’année 2026, il a exhorté la Zone militaire 9 à mettre en œuvre efficacement la Résolution du 14e Congrès national du Parti, à mener à bien ses missions dans le cadre de l’organisation des élections des députés de la 16e législature de l’AN et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, et à continuer de contribuer au développement socio-économique ainsi qu’à la défense et à la sécurité dans cette zone clé du Sud.

À cette occasion, le président de l’AN a également informé brièvement de la situation socio-économique nationale en 2025. Malgré de nombreuses difficultés et des catastrophes naturelles complexes, sous la direction du Parti, le pays a enregistré des résultats très importants et globaux, avec une croissance économique de 8,02 %, une économie atteignant environ 514 milliards de dollars, un revenu moyen par habitant de 5.026 dollars, dépassant l’objectif fixé, des recettes budgétaires de près de 2,6 millions de milliards de dongs, les plus élevées jamais enregistrées, 15 indicateurs socio-économiques atteints ou dépassés, un commerce extérieur record d’environ 930 milliards de dollars, et un taux de pauvreté ramené à 1,3 %, le plus bas jamais observé.

Au nom du Comité du Parti et du Commandement de la Zone militaire 9, le général de division, Nguyen Xuan Dat, commandant de la Zone militaire 9, a remercié le président de l’Assemblée nationale pour sa visite et affirmé la détermination à accomplir avec succès les missions confiées par le Parti et l’État. -VNA/VI