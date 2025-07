Le président de l’Assemblée nationale rend visite à Jacques Savary, bienfaiteur de la santé à Cân Tho

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et son épouse, Nguyên Thi Thanh Nga, rendent visite à la famille de Jacques Savary. Photo: VNA



Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a exprimé sa profonde reconnaissance pour les sentiments, les sacrifices personnels en temps, en santé et en ressources financières consentis par Jacques Savary et son épouse Mic pour soutenir le secteur de la santé et les habitants de Cân Tho.

Jacques Savary, ému de retrouver le président de l’Assemblée nationale et son épouse, a évoqué les souvenirs liés à ses années de travail au Vietnam, ainsi que l’accueil chaleureux qu’il avait reçu de la part des dirigeants et de la population de Cân Tho. Il s’est également remémoré le séjour du président de l’Assemblée nationale et d’une délégation de Cân Tho dans sa maison en Suisse, lors d’un échange d’expériences.

Il a indiqué qu’après son retour en Suisse, l’ambassade du Vietnam ainsi que ses amis vietnamiens, notamment de Cân Tho, lui avaient régulièrement rendu visite et manifesté leur affection. Un lien affectif inestimable.

Jacques et Mic – deux personnes venues de Suisse – ont laissé une empreinte profonde dans le domaine de la santé à Cân Tho et dans l’ensemble du delta du Mékong. En 1995, avec un groupe de médecins et d’infirmiers de l’organisation Vietnam Medical Aids (VMA), ils ont choisi Cân Tho comme destination, avec la volonté d’aider un système de santé encore précaire.

De 1995 à 2002, grâce à leur dévouement, des hôpitaux tels que l’Hôpital général de Cân Tho, l’Hôpital pédiatrique de Cân Tho ou l’Hôpital de Vi Thanh ont pu renforcer leurs capacités professionnelles et accéder à des équipements modernes, contribuant ainsi à améliorer la qualité des soins pour la population.

En 2002, pour des raisons de santé, le couple est rentré en Suisse. Toutefois, leur engagement envers le Vietnam s’est poursuivi. La VMA continue d’accompagner et de soutenir le secteur de la santé à Cân Tho et d’autres localités du delta du Mékong jusqu’à aujourd’hui.

La rencontre entre le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et la famille de Jacques Savary, plus de 20 ans après, témoigne du lien fort et durable entre les deux parties, et contribue à renforcer l’amitié entre le Vietnam et la Suisse.-VNA/VI