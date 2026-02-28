Le président de l’Assemblée nationale rend hommage au Président Hô Chi Minh à Nghê An

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân rend hommage au Président Hô Chi Minh au temple Chung Son, dédié à ses ancêtres. Photo : VNA

Le 28 février dans l’après-midi, en mission de travail dans la province de Nghê An, le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, également président du Conseil électoral national, Trân Thanh Mân, a conduit une délégation pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh.

La délégation a déposé des gerbes de fleurs et offert de l’encens au temple Chung Son (dédié aux ancêtres de l’Oncle Hô) ainsi qu’au Site national spécial de Kim Liên.

Au temple Chung Sơn, dans le respect de la tradition vietnamienne « Boire l’eau en se souvenant de sa source », le président de l’Assemblée nationale et les membres de la délégation ont exprimé leur profonde gratitude envers le Président Hô Chi Minh et les membres de sa famille. Cet acte solennel témoigne de la reconnaissance envers l’immense contribution du Président Hô Chi Minh et de sa lignée familiale, qui ont façonné la personnalité, l’idéal et la détermination révolutionnaire du grand dirigeant de la nation.

Au Site national spécial de Kim Liên, terre natale du Président Hô Chi Minh, la délégation a rendu un hommage respectueux au dirigeant éminent du Parti et du peuple vietnamiens, Héros de la libération nationale et grande figure culturelle mondiale. Il est également reconnu comme le fondateur des bases de l’Assemblée nationale du Vietnam, ayant affirmé le rôle de l’organe suprême du pouvoir de l’État tout au long de son engagement au service de la Patrie et du peuple.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân fait retentir la cloche au temple Chung Son, dédié aux ancêtres du Président Hồ Chí Minh. Photo : VNA

Devant l’esprit du Président Hô Chi Minh, le président de l’Assemblée nationale et la délégation ont exprimé leur détermination à consacrer tous leurs efforts au renforcement de l’intelligence collective, à consolider l’unité et à renouveler en profondeur la pensée ainsi que les méthodes de fonctionnement de l’Assemblée nationale. L’accent sera mis sur l’amélioration continue de la qualité de la législation, le renforcement de l’efficacité de la supervision suprême et la prise de décisions opportunes et judicieuses sur les grandes questions nationales. L’objectif est de bâtir une Assemblée nationale toujours plus professionnelle, moderne, démocratique, transparente et efficace, à la hauteur des exigences du développement dans la nouvelle phase.

À court terme, la priorité est de diriger et d’organiser avec succès les élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires aux différents échelons pour le mandat 2026-2031, conformément à la loi, en garantissant démocratie, équité et transparence, afin d’en faire une véritable fête nationale de tout le peuple.

S’adressant aux cadres et au personnel du site, le président de l’Assemblée nationale a demandé de poursuivre les efforts de préservation et de conservation des valeurs historiques et culturelles du village natal de l’Oncle Hô, en considérant cette mission non seulement comme une responsabilité professionnelle, mais aussi comme un devoir politique sacré. Il a également souligné la nécessité de renforcer la recherche, la collecte et l’enrichissement des documents et objets, ainsi que d’intensifier l’application des technologies dans les expositions et les activités de médiation afin d’améliorer la qualité des services destinés au public et aux visiteurs.

Il a enfin insisté sur l’importance de maintenir un environnement vert, propre et harmonieux, afin de faire du site un lieu toujours plus solennel et digne de son statut de site national spécial, véritable « adresse rouge » pour l’éducation patriotique et révolutionnaire des générations présentes et futures. - VNA/VI