Le président de l’Assemblée nationale rend hommage au Président Ho Chi Minh à la Maison 67 avant le Têt

À l’occasion du 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 – 3 février 2026) et à l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval, le 9 février, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, accompagné d’une délégation du Comité permanent de l’Assemblée nationale, a rendu hommage au Président Ho Chi Minh à la Maison 67, au sein du site historique du Palais présidentiel.



Dans une atmosphère solennelle et émouvante, Tran Thanh Man a offert de l’encens en mémoire du dirigeant bien-aimé de la nation vietnamienne, qui a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire du Parti, de la nation et du peuple.



Devant l’autel du Président Ho Chi Minh, le président de l’Assemblée nationale et sa délégation ont exprimé leur engagement à renforcer l’unité, à renouveler résolument la pensée et les modes de fonctionnement de l’Assemblée nationale afin de mieux répondre aux exigences de la pratique, et à mettre en œuvre efficacement la résolution du 14e Congrès national du Parti.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, visite le site historique commémoratif du Président Ho Chi Minh au sein du Palais présidentiel. Photo: VNA

Ils se sont engagés à améliorer la qualité des activités législatives, de la supervision suprême et de la prise de décisions sur les grandes questions nationales, tout en préparant avec soin l’organisation des élections des députés à la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, l’Assemblée nationale continuera de jouer son rôle dans le perfectionnement des institutions, la levée des goulots d’étranglement et la mobilisation de toutes les ressources au service du développement socio-économique.



La Maison 67, où le Président Ho Chi Minh a vécu et travaillé durant les dernières années de sa vie, conserve de nombreux souvenirs et documents précieux. En 2025, le site historique commémoratif du Président Ho Chi Minh au sein du Palais présidentiel a accueilli environ 2,6 millions de visiteurs vietnamiens et étrangers venus pour la visite et la recherche. -VNA/VI