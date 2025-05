Le président de l’Assemblée nationale rencontre le président français

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président français, Emmanuel Macron. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 26 mai, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a eu une entrevue avec le président français, Emmanuel Macron, à l’occasion de sa visite d’État au Vietnam.



Tran Thanh Man a souligné que les relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam et la France avaient connu des résultats impressionnants, devenant un pilier des relations bilatérales. La France est le troisième partenaire commercial du Vietnam et le deuxième investisseur parmi les pays de l’Union européenne, avec 723 projets.



Il a indiqué que les deux pays disposaient encore d’un grand potentiel de coopération, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement. Il a proposé de renforcer la coopération dans des secteurs tels que l’économie verte, le numérique, les hautes technologies, l’intelligence artificielle, les infrastructures numériques, les villes intelligentes, l’agriculture, la coopération décentralisée et la coopération tripartite.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et le président français, Emmanuel Macron, visitent la zone d'exposition archéologique sous le bâtiment de l'Assemblée nationale. Photo : VNA

Le président Emmanuel Macron a salué le rôle de l’Assemblée nationale du Vietnam dans le renforcement de l’amitié et de la coopération multiforme avec la France. Il a exprimé le souhait d’intensifier la coopération entre les Parlements des deux pays, en particulier dans le processus de ratification des accords bilatéraux.



Il a affirmé qu’il demanderait aux organismes compétents de finaliser rapidement les procédures de ratification de l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA). Il a également salué les efforts du Vietnam pour répondre aux exigences liées au « carton jaune » contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et a indiqué qu’il échangerait avec la Commission européenne sur la possibilité de lever cette mesure à l’encontre des produits halieutiques vietnamiens.



Concernant la coopération parlementaire, les deux parties ont convenu de maintenir les échanges de délégations et de renforcer leur coordination dans les forums tels que le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) ou l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).



Le président français a également salué les contributions positives de la communauté vietnamienne en France, soulignant que certains parlementaires d’origine vietnamienne étaient actifs dans la vie politique française. Il a approuvé la proposition de Tran Thanh Man visant à continuer de faciliter leur intégration réussie en France.

Panorama de l'entrevue. Photo: VNA

Concernant les questions internationales et régionales, le président français a réaffirmé le rôle central de l’ASEAN et la position du Vietnam dans la stratégie indo-pacifique de la France. Sur la question de la Mer Orientale, il a affirmé l’engagement ferme de la France en faveur de la liberté et de la sécurité de navigation, et du respect de la souveraineté des États conformément au droit international. Les deux parties ont souligné l’importance de régler les différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), afin de contribuer à garantir la paix, la stabilité, la coopération et au développement de la région.



À cette occasion, Tran Thanh Man a transmis des invitation à visiter le Vietnam aux présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale de France. En retour, le président Emmanuel Macron a invité le président de l’Assemblée nationale vietnamienne à participer à la session de l’APF qui se tiendra en France en juillet 2025.-VNA/VI