Le président de l’Assemblée nationale rencontre le président bulgare

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, en visite officielle en Bulgarie, a eu le 25 septembre au matin (heure locale) à Sofia une entrevue avec le président bulgare, Roumen Radev.

Panorama de l'entrevue entre le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, et le président bulgare, Roumen Radev. Photo: VNA

Saluant la visite du dirigeant vietnamien, la première d’un président de l’Assemblée nationale vietnamienne en Bulgarie depuis 15 ans, Roumen Radev a affirmé que le Vietnam était un partenaire fiable de son pays, appréciant le rôle et la position croissants du Vietnam dans la région et dans le monde.

De son côté, Vuong Dinh Hue a déclaré que le Vietnam attachait une grande importance aux relations amicales traditionnelles avec les pays amis d’Europe centrale et orientale, dont la Bulgarie était un partenaire prioritaire.

Lors de l’entrevue, les deux dirigeants ont convenu que les deux pays entretenaient une amitié étroite et loyale, s'entraidaient et se soutenaient toujours et partageaient des valeurs communes, et qu’il s’agissait d’un bien commun précieux qui devait être préservé et promu par les générations de dirigeants et de citoyens des deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu d'organiser prochainement la 24e réunion du Comité intergouvernemental

Vietnam-Bulgarie

en 2023 pour discuter de mesures visant à renforcer l'efficacité de la coopération économique bilatérale.

Le président de l'Assemblée nationale vietnamien a affirmé son soutien à la proposition du président bulgare selon laquelle les deux parties établissent des coentreprises de production dans des domaines tels que la logistique, l'innovation, les nouvelles technologies...

Les deux parties ont en outre convenu de soutenir l'augmentation des échanges d'étudiants et la promotion des programmes universitaires et postuniversitaires des deux pays...

S’agissant des questions régionales et internationales, les deux parties ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération et la coordination entre leurs pays au sein des forums multilatéraux et régionaux, notamment l’ONU. Le président bulgare a affirmé son soutien aux positions et aux points de vue du Vietnam et de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) sur les questions de sécurité régionale, y compris la résolution des conflits et des différends au moyen de mesures pacifiques, sur la base du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies.

A cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a transmis au président bulgare l'invitation à la visite officielle au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et du président vietnamien, Vo Van Thuong. L’invitation a été acceptée.