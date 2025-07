Le président de l’Assemblée nationale rencontre le Premier ministre marocain

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (gauche), et le Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch. Photo: VNA

Le Premier ministre Aziz Akhannouch a salué le rôle, la position et les avancées remarquables du Vietnam dans sa stratégie de développement socio-économique.



Appréciant hautement la portée de cette visite dans le contexte où les deux pays se dirigent vers la célébration du 65e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, il a proposé de renforcer davantage la coopération bilatérale dans divers domaines.



Pour sa part, Trân Thanh Mân a suggéré que les deux parties intensifient les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment en 2026, à l’occasion du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.



Il a proposé au Maroc de faciliter l’accès au marché pour les produits d’exportation phares du Vietnam tels que les produits agricoles, le cuir et les chaussures, le textile-habillement, les produits aquatiques… Il a également suggéré d’examiner la possibilité d’ajuster, de compléter ou de négocier et signer un nouvel accord commercial adapté au contexte de développement actuel des deux pays.



Le président de l’Assemblée nationale a également proposé au Maroc de coopérer dans la promotion des échanges et de la coopération entre les communautés d’entreprises des deux pays, et de faciliter la délivrance de visas pour les citoyens vietnamiens.



Le Premier ministre Aziz Akhannouch a estimé que les deux parties devraient redoubler d’efforts pour hisser les relations économiques et commerciales au niveau des relations politiques. Il a exprimé le souhait de se rendre prochainement au Vietnam, accompagné d’une délégation d’entreprises marocaines, afin de promouvoir la coopération économique bilatérale ainsi que de faire connaître et valoriser le tourisme marocain.

Panorama de l'entrevue. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la coopération en matière d’investissement et de faire de chaque pays une porte d’entrée pour développer des coopérations dans leurs régions respectives.



Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a proposé que le Maroc continue d’accorder une attention particulière et de créer un cadre juridique favorable pour les citoyens vietnamiens et les Marocains d’origine vietnamienne afin qu’ils puissent s’installer durablement, bien s’intégrer dans la société locale et contribuer au développement de chaque nation, tout en jouant un rôle de passerelle dans les relations entre le Vietnam et le Maroc.-VNA/VI