Le président de l’Assemblée nationale rencontre le Premier ministre cambodgien

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a rencontré dimanche 20 novembre à Phnom Penh le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, dans le cadre de sa visite officielle au Cambodge et de sa participation à la 43e Assemblée générale de l’AIPA.

Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen (à gauche) et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê. Photo: VNA

Le chef du gouvernement cambodgien a salué la visite de Vuong Dinh Huê, affirmant qu’elle contribue non seulement à renforcer l’amitié et la coopération intégrale entre les deux pays, mais reflète également le ferme soutien du Vietnam au rôle du Cambodge en tant que président de l’ASEAN et de l’AIPA en 2022.Samdech Techo Hun Sen a hautement apprécié les résultats des entretiens entre le plus haut législateur vietnamien et le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin et le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum.Il a exprimé le souhait que les organes législatifs des deux pays continuent de renforcer la coopération dans l’échange d’informations, le partage d’expériences et d’expertise dans le domaine de l’élaboration des lois et dans le suivi de la mise en œuvre des accords signés entre les deux pays.Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a félicité le Cambodge pour les résultats positifs obtenus en tant que président de l’ASEAN 2022 et le succès des récents 40e et 41e Sommets de l’ASEAN et des sommets connexes, se disant convaincu que le Cambodge organisera avec succès la prochaine AIPA-43.Appréciant les contributions du Premier ministre cambodgien aux bonnes relations entre le Vietnam et le Cambodge au fil des ans, Vuong Dinh Huê a proposé qu’il continue de diriger la promotion de l’amitié et de la coopération intégrale entre les deux pays, y compris la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, des frontières, du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, du tourisme, la création des conditions permettant aux Cambodgiens d’origine vietnamienne de stabiliser leur vie et de contribuer activement au développement prospère du Cambodge et aux relations entre les deux pays.Le chef du gouvernement cambodgien a consenti aux propositions faites par le dirigeant vietnamien et a apprécié les idées sur de nouveaux modèles de coopération pour créer des moyens de subsistance pour les Cambodgiens d’origine vietnamienne.Samdech Techo Hun Sen a mis l’accent sur la formation des jeunes cadres, la considérant comme un facteur important pour continuer à promouvoir le bon voisinage entre le Vietnam et le Cambodge.Evoquant les questions internationales d’intérêt mutuel, les deux dirigeants ont déclaré qu’étant donné l’évolution complexe et imprévisible de la situation économique et politique mondiale, il est nécessaire que les deux parties, deux États et deux peuples renforcent la solidarité et la confiance politique, intensifient la coopération économique, s’efforcent de maintenir la solidarité et l’unité, défendent le principe du consensus et affirment la centralité de l’ASEAN dans la structure de sécurité de la région ainsi que les principes de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale. – VNA/VI